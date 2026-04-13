Dio Podstrane ostaje bez vode

Stanovnici dijela Podstrane u utorak, 14. travnja 2026. godine, privremeno će ostati bez opskrbe vodom zbog radova na vodoopskrbnoj mreži. Kako je najavljeno, bez vode će biti potrošači u Grljevačkoj ulici, i to od parnog kućnog broja 82 do 164, u vremenu od 9 do 16 sati.

Iz nadležnih službi upozoravaju kako se, u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, radovi odgađaju za sljedeći radni dan. Potrošačima se savjetuje da na vrijeme osiguraju dovoljne zalihe vode za potrebe kućanstava i poslovnih prostora. Također, preporučuje se da se tijekom obustave ne koriste uređaji za čiji je rad potrebna voda odgovarajuće količine i tlaka iz vodoopskrbne mreže.

Nakon ponovne uspostave opskrbe moguće je kratkotrajno zamućenje vode, sve dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja. Za dodatne informacije građani se mogu obratiti pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split na broj 021 545 900.