Dinamo promijenio raspored prodaje ulaznica za derbi s Hajdukom

Hajduk i Dinamo u subotu od 17 sati igraju prvi ovosezonski derbi na Poljudu u 7. kolu SuperSport HNL-a. Obje momčadi skupile su u dosadašnjih šest kola po 13 bodova te su se izdvojile od ostalih na vrhu ljestvice. Hajduk je rasprodao ulaznice svojim navijačima na Poljudu, no Dinamo svoj kontingent još nije. Zagrebački klub objavio je novi raspored po kojem će prodavati ostatak ulaznica na koje ima pravo.

"GNK Dinamo je tražio i iznimno dobio dozvolu da prodaje ulaznice za gostovanje u Splitu dan prije utakmice te zbog toga mijenjamo raspored prodaje. U ovom trenutku prodano je oko 1050 ulaznica za navijače Dinama.

Novi raspored prodaje ulaznica za utakmicu Hajduk - Dinamo:

Srijeda 17.9. od 9 do 19 sati za vlasnike godišnjih ulaznica

Četvrtak 18.9. od 11 do 19 sati za članove kluba

Petak 19.9. od 11 do 19 sati slobodna prodaja"