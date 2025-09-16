Dinamo poručuje: "Zaplavimo Split"

U subotu od 17 sati Poljud će ponovno biti ispunjen do posljednjeg mjesta – Hajduk i Dinamo igraju najveći derbi hrvatskog nogometa u sklopu 7. kola SuperSport HNL-a.

Obje momčadi u derbi ulaze poravnate na vrhu ljestvice s po 13 bodova. Dinamo je trenutačno prvi zbog bolje gol-razlike, no oba rivala u prošlom kolu doživjela su neuspjehe – Hajduk je poražen 2:0 u Varaždinu, dok je Dinamo na svom stadionu izgubio 2:1 od Gorice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posljednji međusobni ogled na Poljudu odigran je početkom svibnja, a tada je Dinamo slavio s 3:1. Ove subote, splitski stadion ponovno će biti poprište nogometnog spektakla.

Sve ulaznice rasprodane

Na Hajdukovoj službenoj stranici potvrđeno je da ulaznica više nema u online prodaji – u prijevodu, rasprodano je sve. U slobodnoj prodaji bilo je oko 13 tisuća ulaznica, dok je 19 tisuća pretplatnika još tijekom ljeta osiguralo svoje mjesto. Dodatnih 1700 ulaznica pripalo je navijačima Dinama, čime se dolazi do ukupnog kapaciteta Poljuda od 33.987 mjesta.

Dinamo: “Zaplavimo Split!”

Iz Dinama su večeras objavili detalje prodaje za gostujuću tribinu. Klub je od Hajduka dobio ukupno 1794 ulaznice po cijeni od 5 eura.

Prodaja ulaznica za vlasnike godišnjih karata održava se u srijedu, 17. rujna, od 9 do 19 sati, dok će se u četvrtak, 18. rujna, od 11 do 19 sati ulaznice moći kupiti i za sve ostale navijače. Prodaja se obavlja isključivo na Dinamovom Ticket pointu.

Poljud u subotu očekuje vruća atmosfera i derbi koji bi mogao odrediti nastavak sezone za oba rivala.