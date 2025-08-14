Dinamo City – Hajduk 1:0: Domaći vode nakon konkretnijeg početka utakmice

Hajduk večeras igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige protiv albanskog Dinamo Cityja u Tirani. Nakon pobjede 2:1 u prvoj utakmici na Poljudu ostao je dojam da su Bijeli trebali slaviti s razlikom većom od jednog gola. Preseljenje na stadion Air Albania omogućilo je dolazak većeg broja navijača splitskog kluba, očekuje ih se oko 1500. Pobjednik ovog susreta odmjerit će snage s boljim iz sraza Jagiellonije (Poljska) i Silkeborga (Danska). Poljaci su u Danskoj u prvoj utakmici slavili s 1:0. Glavni je sudac u srazu Dinamo Cityja i Hajduka Denis Shurman, a pomoćnici Viktor Nyzhnyk i Svitlana Grushko.

Hajduk je uoči ove utakmice nanizao četiri pobjede zaredom.

Oduševljava činjenica da je utakmica počela Torcidinim gromoglasnim povicima „Ni'ko kao Hajduk iz Splita“. Prva prijetnja na utakmici završila je Ivušićevim odbijanjem lopte, na koju nije stigao natrčati Nani. Bregu je u 5. minuti bio u odličnoj poziciji za udarac na rubu šesnaesterca, ali Mlačić se dobro postavio i blokirao. Dinamo na početku utakmice nije izgledao impresionirano Hajdukom, u nekoliko su navrata zbijali crveno-plavu obranu u gostujuću zonu obrane. Bamba je u 8. minuti testirao svoje čuvare, ali Kalikov je udarac bio neprecizan. S druge se strane sam našao Bregu nakon Hajdukove greške, ali njegov je udarac prohujao iznad desne vratnice. U 11. minuti Quefalija je pokušao iz slobodna udarca, prizemno i bezopasno, a Teqju je ljevicom pokušao zagrijati Bamba, također bez većeg uspjeha.

U 14. minuti Dinamo City vodi, zabio je Zabergja. Hajdukova obrana nije dobro reagirala, pucao je između dvojice i izazvao oduševljenje domaćih navijača.

DINAMO CITY: Teqja; Meksi, Dita, Aliji, Lorran; Nani, Gassama, Quefalija, Bregu; Zabergja, Vila

Klupa: Sali, Guci, Doci, Bakary, Maliqi, Jonuzi, Ferruku, Berisha, Beqja, James, Neziri, Qardaku

HAJDUK: Ivušić; Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović; Kalik, Pajaziti, Krovinović; Brajković, Livaja, Bamba

Klupa: Lučić, Silić, Diallo, Sigur, Rebić, Šego, Melnjak, Pukštas, Durdov, Skoko, Hodak, Benrahou