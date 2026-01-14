Dijetetičarka objavila kako hrani bolesno dijete da bi brže ozdravilo

Tijekom sezone prehlada i viroza, roditeljima se često čini da njihovi mališani svaki tjedan iz vrtića ili škole donesu neku novu bolest. Iako je širenje zaraze među djecom teško u potpunosti spriječiti, postoje koraci kojima im možete pomoći da lakše prebrode bolest i brže se oporave.

Prehlade, gripe, crijevne viroze i razne druge bolesti uobičajene su u kolektivima poput vrtića i škola, gdje djeca provode vrijeme u bliskom kontaktu, često u slabo prozračenim prostorijama.

Jedna pedijatrijska dijetetičarka i majka, poznata pod imenom Lucy na TikToku, podijelila je nekoliko strategija koje primjenjuje kada je njezino dijete bolesno i iscrpljeno.

#sickseason #immunity #feedingkids #parenting ♬ original sound - Lucy | Children’s Dietitian @childrensdietitian Feeding kids in sick season! Oh it’s well and truly upon us, and the impact on illness on our children’s eating and drinking can be huge. I often tell parents appetite can be the first thing to dwindle as illness hits and last to come back - it’s tough! Here are just a handful of pointers that I’ve shared after a week of looking after my daughter and what’s important to note is that during illness I do use foods that I usually don’t have in As regular diet - another important reminder nutrition is nuanced! 1. During illness hydration is priority number one - regular fluids and fluid rich foods , whilst monitoring things like wet nappies 2. If your little one has had a gastro bug, oral rehydration solutions may be helpful but one study found diluted apple juice (50:50) to be as effective - and this of course provides a little energy and may be something your LO is more likely to drink. (Of note - I don’t usually give A fruit juice, and be mindful of use and volumes in young children - but I’m talking her about using it very ‘acutely’ during illness) 3. Sore throats = cold options. I use things like plain yoghurt pouches stored in the freezer then defrosted for a cool hit + hydration. (I typically avoid nozzles for feeding - but again, can be helpful as one offs like this) 4. Plain/predictable foods - can often be preferred as they feel ‘safer’ when unwell. Now’s not the time for new, challenging tastes or textures. Simple carbohydrate rich foods may also be ‘easier’ to digest or can easily have added extras eg butter, olive oil, mashed avocado, nut butter 5. As symptoms improve I try and start re-exposing to family foods - but with low expectations on what or how much it’s eaten. It’s normal for appetite to take weeks to come back. I see lots of kids take a ‘dip’ with their food acceptance after illness, so keeping pressure off meals and re-exposing to variety (even if just sitting with you) can be helpful. 6. >1s honey for a cough can help! * of course the caveat here is that this doesn’t replace any individualised medical advice, and please check my notes below! I’ve mentioned foods like honey and juice which should both be limited in young children. #sickkids

Što dati djetetu koje povraća?

Prvi korak koji Lucy poduzima, posebice nakon povraćanja, jest rehidratacija. Svojem djetetu nudi sok od jabuke razrijeđen s vodom u omjeru pola-pola. Kako objašnjava, istraživanje objavljeno u časopisu British Medical Journal pokazalo je da razrijeđeni sok od jabuke može biti jednako učinkovita alternativa elektrolitskim otopinama za djecu koja pate od gastroenteritisa.

"Ja sam dijetetičarka i ovo je čime hranim svoju kćer dok je bolesna. Ona je povraćala, pa sam koristila sok od jabuke razrijeđen s vodom kako bih podržala njezinu hidrataciju", objasnila je.

Osim tekućine, važno je birati i hranu bogatu vodom, poput jogurta, koji se može držati u zamrzivaču kako bi istovremeno ublažio i grlobolju. Kako se djetetu vraća apetit, Lucy savjetuje prelazak na jednostavna i poznata jela.

"To može biti lakši izbor za malu djecu kada su bolesna, a ako su imala problema sa želucem, takva hrana može biti i lakše probavljiva", dodaje.

Kako pojačati kalorije i ublažiti kašalj?

Normalno je da djeca tijekom bolesti izgube apetit, stoga je važno razmišljati o načinima kako u male obroke dodati više kalorija. Lucy predlaže nekoliko jednostavnih trikova.

"Stvari poput kuhanja tjestenine orzo u mlijeku umjesto u vodi, dodavanje jaja u zobenu kašu ili čak premazivanje tosta maslacem s obje strane mogu pomoći da dijete unese dodatne kalorije koje su mu potrebne za oporavak", savjetuje.

Prirodna pomoć kod kašlja

Njezina se obitelj borila i s kašljem koji je bio posebno izražen noću. U tom slučaju, posegnula je za provjerenim prirodnim lijekom.

"Dodavala sam med u toplu vodu i davala joj to prije spavanja. Postoje dokazi da med može ublažiti noćni kašalj kod djece i da je jednako učinkovit kao i neki sirupi za kašalj. Naravno, med se nikada ne smije davati djeci mlađoj od godinu dana", istaknula je.

Lucy također navodi kako je dopuštala kćeri da sama bira obroke, što je uključivalo i neobične kombinacije poput tortilje sa sirom i malinama. Uz to, nastojala je održavati dnevni unos vitamina D, koji je važan za imunološki sustav.

Njezini savjeti naišli su na odobravanje brojnih roditelja, koji su joj u komentarima zahvalili na korisnim preporukama. "Ovo je tako korisno, hvala! Sjajno je znati za trik sa sokom od jabuke", napisala je jedna majka, dok su se drugi složili kako će njezine savjete svakako sačuvati za budućnost, prenosi Danas.hr.