Dijete predškolske dobi preminulo od meningokokne sepse, svi kontakti pod nadzorom

Na području Visokog krajem veljače zabilježen je smrtni slučaj uslijed meningokokne sepse kod djeteta predškolske dobi, a u tijeku je provođenje svih epidemioloških smjernica i preporuka i kod osoba koje su bile u kontaktu.

Ovu informaciju potvrdio je portalu Klix.ba Institut za zdravlje i sigurnost hrane, navodeći da je u srijedu, 25. veljače ove godine, na području Visokog zabilježen smrtni ishod uslijed meningokokne sepse kod djeteta predškolske dobi, starog šest i pol godina.

“Nadležne službe Doma zdravlja Visoko, odmah po primitku informacija, provele su sveobuhvatne epidemiološke obrade. Svi identificirani bliski kontakti u Visokom pravovremeno su obuhvaćeni odgovarajućom antibiotskom profilaksom, u skladu s važećim epidemiološkim smjernicama i stručnim preporukama”, kazali su iz Instituta.

"Do ovog trenutka nema prijavljenih novih sumnjivih niti potvrđenih slučajeva"

Dodali su da dijete nije pohađalo osnovnu školu, iako je živjelo u naselju iz kojeg određeni broj djece pohađa jednu od osnovnih škola na području Visokog.

“Identificirane su sve osobe koje su bile u bilo kakvom kontaktu s djetetom te su obavljeni svi potrebni pregledi. Do ovog trenutka nema prijavljenih novih sumnjivih niti potvrđenih slučajeva povezanih s navedenim događajem”, pojasnili su.

U sklopu mjera obavljena je i dezinfekcija svih prostora, a preventivno su uključene i škole u blizini mjesta boravka djeteta, u kojima se, prema dostupnim informacijama, nastava trenutno odvija online zbog tehničkog kvara na sustavu grijanja.

“Zaštitnu terapiju primilo je osam maloljetnih osoba, trinaest ostalih članova obitelji te četrnaest zdravstvenih radnika koji su bili u kontaktu s djetetom i obitelji. Kao preventivna mjera, u tijeku je pojačan zdravstveni nadzor u trajanju od 21 dan, uz dostavljanje informativnih uputa školi i roditeljima o simptomima na koje je potrebno obratiti pažnju te o načinu postupanja u slučaju eventualne pojave zdravstvenih tegoba”, dodali su iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane.

Na kraju su naglasili da nadležne institucije kontinuirano i pravovremeno prate situaciju i poduzimaju adekvatne korake te da se u ovom trenutku radi o preventivnom i savjetodavnom postupanju, usmjerenom na smanjenje zabrinutosti i pružanje točnih informacija roditeljima i nastavnom osoblju.