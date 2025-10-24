Dijete ozlijeđeno od ugriza psa u Zagvozdu

U četvrtak, 23. listopada 2025. godine oko 17:45 sati u mjestu Zagvozd, na prostoru dječjeg igrališta, dijete starosti pet godina nalazilo se s majkom dok se u njihovoj blizini nalazio pas koji je dijete ugrizao za nogu.

Dijete je odmah prevezeno u bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Ozljeda koju je zadobio okarakterizirana je kao teška i dijete je zadržano na liječenju.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Također, o događaju je obaviještena veterinarska inspekcija radi provođenja postupka iz njihove nadležnosti.