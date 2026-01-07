Close Menu

Dijelovi Splita ostaju bez struje. Evo svih detalja

Donosimo točno vrijeme i lokacije nestanka električne energije

Građani na više lokacija u Splitu u četvrtak i petak, 8. i 9. siječnja 2026., trebali bi se pripremiti na privremeni prekid opskrbe električnom energijom. Prema obavijesti Elektrodalmacije Split, isključenja su planirana od 08:30 do 14:00 sati, a razlog je zamjena mjernih uređaja.

Četvrtak, 8. siječnja (08:30 – 14:00)

Bez struje bi trebale biti sljedeće adrese:

  • Ul. Slobode 30
  • Mažuranićevo šetalište 31
  • Vukovarska 45
  • Hrvatskih iseljenika 6

Petak, 9. siječnja (08:30 – 14:00)

Bez struje bi trebale biti sljedeće adrese:

  • Vukovarska 41
  • Mažuranićevo šetalište 28
  • Vrh Lučca 33 i 40

S obzirom na to da je riječ o planiranim radovima, građanima se preporučuje da na vrijeme prilagode obaveze, posebno oni koji ovise o električnim uređajima u kućanstvu ili na poslu.

