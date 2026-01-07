Dijelovi Splita ostaju bez struje. Evo svih detalja

Građani na više lokacija u Splitu u četvrtak i petak, 8. i 9. siječnja 2026., trebali bi se pripremiti na privremeni prekid opskrbe električnom energijom. Prema obavijesti Elektrodalmacije Split, isključenja su planirana od 08:30 do 14:00 sati, a razlog je zamjena mjernih uređaja.
Četvrtak, 8. siječnja (08:30 – 14:00)
Bez struje bi trebale biti sljedeće adrese:
- Ul. Slobode 30
- Mažuranićevo šetalište 31
- Vukovarska 45
- Hrvatskih iseljenika 6
Petak, 9. siječnja (08:30 – 14:00)
Bez struje bi trebale biti sljedeće adrese:
- Vukovarska 41
- Mažuranićevo šetalište 28
- Vrh Lučca 33 i 40
S obzirom na to da je riječ o planiranim radovima, građanima se preporučuje da na vrijeme prilagode obaveze, posebno oni koji ovise o električnim uređajima u kućanstvu ili na poslu.
Moja reakcija na članak je...
0
0
1
0
0
0
1