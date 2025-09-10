Close Menu

Dijagnoza mu promijenila život: Popularni chef slučajno otkrio da ima neizlječivu bolest

Morao je promijeniti prehranu, a kaže da mu je, zbog posla kojim se bavi, zahtjevno stalno imati stvari pod kontrolom

Chef Goran Kočiš brzo je osvojio simpatije gledatelja showa 'MasterChefa' kojem se pridružio prošle godine kao član žirija. On i Mario Mihelj u showu su zamijenili dugogodišnje članove žirija Melkiora Bašića i Damira Tomljanovića, a jedini koji je ostao od stare ekipe je Stjepan Vukadin.

Javnost je nakon toga doznala i za neizlječivu bolest s kojom se Kočiš bori dugi niz godina, prenosi Story.

'Dijabetes mi je dijagnosticiran prije otprilike sedamnaest godina, i to sasvim slučajno. Nisam znao da ga imam kad sam upisivao školu, ali vjerujem da mi ni tada ne bi promijenio mišljenje o daljnjem obrazovanju u kuharstvu. Ova bolest mi nije nikad bila prepreka – imao sam trenutke kad terapija nije bila odgovarajuća, ali uz brzu prilagodbu dijabetologa brzo sam se vratio normalnom ritmu. Jedino što je u ovom poslu stvarno zahtjevno jest stalno imati stvari pod kontrolom, osobito kad su u pitanju šećer i oscilacije. No, to sada puno lakše pratim s tehnologijom koju koristim', rekao je za portal Ordinacija.hr o dijagnozi koja mu je promijenila život.

Dodao je da mu je bilo teško brinuti o dijabetesu prije nego je počeo koristiti senzor.

'Senzor mjeri šećer svake dvije minute i podatke šalje na moj mobitel, pa imam jasnu sliku o oscilacijama u svakom trenutku, tijekom cijelog dana.Taj mi kontinuirani uvid puno znači jer me stalno podsjeća i potiče da brinem o sebi. Čim vidim kakav mi je šećer, odmah više pazim na to što i koliko jedem ili pijem, a i psihološki mi je puno lakše jer znam da sam u svakom trenutku pod kontrolom', objasnio je. Otkrio je da je iz prehrane izbacio kruh, koji samo ponekad pojede za doručak i to u malim količinama.

Najveća podrška, kako u životu, tako i u karijeri, su mu supruga Dijana i njihovo dvoje djece, kći Ella i sin Mate.

'Najvažnije za uspjeh u bilo kojem poslu je velika i snažna podrška obitelji. Mislim da je to velika motivacija jer i kad možda posustaneš, dođeš doma, popričaš sa suprugom, vidiš svoje klince i shvatiš da ne možeš posustati nego da ćeš se još više potruditi, dati sve od sebe. Ako sam i pao u nekom trenutku, zašto da budem dolje kada me oni vuku gore. I ne govorim sada da sam ja pao, izgorio, nego o onim situacijama kada imaš loše dane, loše trenutke, ali onda porazgovaraš sa suprugom i ona te motivira da ideš dalje. To je jednostavno neopisivo. Podrška obitelji meni je apsolutno ravna samom talentu koji imaš za kuhanje', kazao je Goran prošle godine za magazin Story.

