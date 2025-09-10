Dijagnoza mu promijenila život: Popularni chef slučajno otkrio da ima neizlječivu bolest

Chef Goran Kočiš brzo je osvojio simpatije gledatelja showa 'MasterChefa' kojem se pridružio prošle godine kao član žirija. On i Mario Mihelj u showu su zamijenili dugogodišnje članove žirija Melkiora Bašića i Damira Tomljanovića, a jedini koji je ostao od stare ekipe je Stjepan Vukadin.

Javnost je nakon toga doznala i za neizlječivu bolest s kojom se Kočiš bori dugi niz godina, prenosi Story.

'Dijabetes mi je dijagnosticiran prije otprilike sedamnaest godina, i to sasvim slučajno. Nisam znao da ga imam kad sam upisivao školu, ali vjerujem da mi ni tada ne bi promijenio mišljenje o daljnjem obrazovanju u kuharstvu. Ova bolest mi nije nikad bila prepreka – imao sam trenutke kad terapija nije bila odgovarajuća, ali uz brzu prilagodbu dijabetologa brzo sam se vratio normalnom ritmu. Jedino što je u ovom poslu stvarno zahtjevno jest stalno imati stvari pod kontrolom, osobito kad su u pitanju šećer i oscilacije. No, to sada puno lakše pratim s tehnologijom koju koristim', rekao je za portal Ordinacija.hr o dijagnozi koja mu je promijenila život.

Dodao je da mu je bilo teško brinuti o dijabetesu prije nego je počeo koristiti senzor.

'Senzor mjeri šećer svake dvije minute i podatke šalje na moj mobitel, pa imam jasnu sliku o oscilacijama u svakom trenutku, tijekom cijelog dana.Taj mi kontinuirani uvid puno znači jer me stalno podsjeća i potiče da brinem o sebi. Čim vidim kakav mi je šećer, odmah više pazim na to što i koliko jedem ili pijem, a i psihološki mi je puno lakše jer znam da sam u svakom trenutku pod kontrolom', objasnio je. Otkrio je da je iz prehrane izbacio kruh, koji samo ponekad pojede za doručak i to u malim količinama.

Najveća podrška, kako u životu, tako i u karijeri, su mu supruga Dijana i njihovo dvoje djece, kći Ella i sin Mate.

'Najvažnije za uspjeh u bilo kojem poslu je velika i snažna podrška obitelji. Mislim da je to velika motivacija jer i kad možda posustaneš, dođeš doma, popričaš sa suprugom, vidiš svoje klince i shvatiš da ne možeš posustati nego da ćeš se još više potruditi, dati sve od sebe. Ako sam i pao u nekom trenutku, zašto da budem dolje kada me oni vuku gore. I ne govorim sada da sam ja pao, izgorio, nego o onim situacijama kada imaš loše dane, loše trenutke, ali onda porazgovaraš sa suprugom i ona te motivira da ideš dalje. To je jednostavno neopisivo. Podrška obitelji meni je apsolutno ravna samom talentu koji imaš za kuhanje', kazao je Goran prošle godine za magazin Story.