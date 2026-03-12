Devet slobodnih dana za Uskrs? Moguće je, ovo je zlatna formula

U današnjem ubrzanom ritmu, strateško korištenje slobodnih dana postalo je ključno ne samo za putovanja, već i za očuvanje mentalnog zdravlja i produktivnosti. Upravo je zato pametno planiranje godišnjeg odmora vještina koja omogućuje pretvaranje ograničenih dana u dulje, okrepljujuće pauze. Srećom, kalendar za 2026. godinu izuzetno je naklonjen ljubiteljima spajanja, a prva velika prilika stiže nam već s Uskrsom, nudeći savršenu formulu za maksimalan odmor uz minimalan utrošak dragocjenih dana godišnjeg, piše Večernji.

Ključ se krije u Uskrsu koji pada relativno rano, u nedjelju, 5. travnja, dok je Uskrsni ponedjeljak, 6. travnja, neradni dan. Upravo taj blagdan koji se naslanja na vikend služi kao idealno sidro za stvaranje produljenog odmora. Ovakva pozicija praznika u kalendaru otvara vrata za takozvano "premošćivanje", tehniku kojom se uz pomoć nekoliko dana godišnjeg odmora povezuju dva vikenda i blagdan u jednu cjelinu. Time se postiže značajno dulji neprekinuti odmor, što dokazano smanjuje razinu stresa i sindrom izgaranja na poslu te poboljšava cjelokupno zadovoljstvo životom.

Zlatna formula za devetodnevni proljetni odmor je iznenađujuće jednostavna. Kako biste dobili devet dana slobode u komadu, potrebno je uzeti samo četiri dana godišnjeg odmora. Plan je sljedeći: iskoristite dane nakon Uskrsnog ponedjeljka, odnosno utorak (7. travnja), srijedu (8. travnja), četvrtak (9. travnja) i petak (10. travnja). Na taj način spajate prvi, uskršnji vikend koji počinje u subotu, 4. travnja, i traje do ponedjeljka, 6. travnja, s drugim vikendom koji slijedi odmah nakon iskorištenih dana godišnjeg. Rezultat je impresivan, neprekinuti odmor koji traje od subote, 4. travnja, pa sve do nedjelje, 12. travnja.

Takav devetodnevni predah pruža puno više od običnog vikenda. To je dovoljno vremena za pravo "isključivanje" od poslovnih obveza, kraće putovanje u inozemstvo, posjet obitelji ili jednostavno posvećivanje hobijima za koje nikada nemate vremena. Stručnjaci za upravljanje vremenom ovakve duže pauze nazivaju "mini mirovinama", ističući njihovu važnost za kreativnost i dugoročnu motivaciju. Umjesto da čekate dva ljetna tjedna, ovakvim pametnim planiranjem možete si tijekom godine priuštiti nekoliko značajnih pauza koje vas istinski regeneriraju i pune energijom za nove poslovne izazove.

Za one koji preferiraju mirniji tjedan prije obiteljskih okupljanja i uskršnje vreve, postoji i alternativna opcija. Umjesto da godišnji odmor koristite nakon blagdana, možete ga iskoristiti u tjednu koji prethodi Uskrsu. Uzmete li četiri dana godišnjeg odmora od ponedjeljka, 30. ožujka, do četvrtka, 2. travnja, opet ćete dobiti devet dana odmora u nizu, počevši od vikenda 28. i 29. ožujka. Iako je Veliki petak u Hrvatskoj radni dan, mnoge tvrtke tada prakticiraju skraćeno radno vrijeme, što dodatno olakšava prijelaz u blagdanski vikend i čini ovu opciju jednako privlačnom.

Godina 2026. nastavlja biti darežljiva i nakon Uskrsa. Već 1. svibnja, Praznik rada, pada na petak, što automatski stvara produženi vikend bez potrebe za korištenjem ijednog dana godišnjeg. Sljedeća velika prilika je Tijelovo, 4. lipnja, koje pada u četvrtak. Uzimanjem samo jednog dana godišnjeg, u petak 5. lipnja, osiguravate si četverodnevni mini odmor. Nedugo zatim Dan antifašističke borbe 22. lipnja, pada na ponedjeljak, čime dobivamo još jedan trodnevni vikend idealan za bijeg na obalu. Stoga, uzmite kalendare u ruke i na vrijeme isplanirajte svoje slobodne dane.