Close Menu

Devastacija na Gospinom Otoku tijekom večernje mise

Pogledajte što su nepoznati vandali učinili

Na području župe Gospe od Otoka dogodio se čin devastacije koji je duboko potresao župnu zajednicu i vjernike. Kako je priopćeno sa župne stranice, tijekom večernje svete mise na Gospinom Otoku nepoznati počinitelj ili počinitelji iščupali su rampu, a oštećeni su i zidovi unutar crkve, i to u neposrednoj blizini svetohraništa.

Ovaj nemili događaj izazvao je veliku tugu i zabrinutost među vjernicima, budući da Gospin Otok za mnoge predstavlja mjesto molitve, mira i zajedništva. Iz župe poručuju kako su, unatoč boli, u ovim trenucima pozvani još snažnije okrenuti se molitvi – za svoju župnu zajednicu, za zaštitu svetinja, ali i za one koji su počinili ovo djelo.

U objavi se podsjeća i na evanđeosku poruku: „Ljubite neprijatelje svoje i molite za one koji vas progone“ (Mt 5,44), naglašavajući potrebu za mirnim i kršćanskim odgovorom na nasilje i vandalizam.

Župa poziva sve župljane i građane dobre volje koji imaju bilo kakvu informaciju o ovom događaju da je, po potrebi i anonimno, dojave župnom uredu. Ističu kako svaka informacija može biti od pomoći u zaštiti zajedničkog svetog prostora.

Na kraju, iz župe zahvaljuju svima na molitvi, razumijevanju i iskazanoj brizi za župnu zajednicu i Gospin Otok.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
3
Mad
1