Devastacija na Gospinom Otoku tijekom večernje mise

Na području župe Gospe od Otoka dogodio se čin devastacije koji je duboko potresao župnu zajednicu i vjernike. Kako je priopćeno sa župne stranice, tijekom večernje svete mise na Gospinom Otoku nepoznati počinitelj ili počinitelji iščupali su rampu, a oštećeni su i zidovi unutar crkve, i to u neposrednoj blizini svetohraništa.

Ovaj nemili događaj izazvao je veliku tugu i zabrinutost među vjernicima, budući da Gospin Otok za mnoge predstavlja mjesto molitve, mira i zajedništva. Iz župe poručuju kako su, unatoč boli, u ovim trenucima pozvani još snažnije okrenuti se molitvi – za svoju župnu zajednicu, za zaštitu svetinja, ali i za one koji su počinili ovo djelo.

U objavi se podsjeća i na evanđeosku poruku: „Ljubite neprijatelje svoje i molite za one koji vas progone“ (Mt 5,44), naglašavajući potrebu za mirnim i kršćanskim odgovorom na nasilje i vandalizam.

Župa poziva sve župljane i građane dobre volje koji imaju bilo kakvu informaciju o ovom događaju da je, po potrebi i anonimno, dojave župnom uredu. Ističu kako svaka informacija može biti od pomoći u zaštiti zajedničkog svetog prostora.

Na kraju, iz župe zahvaljuju svima na molitvi, razumijevanju i iskazanoj brizi za župnu zajednicu i Gospin Otok.