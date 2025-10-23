Detalji stravičnog ubojstva: Žena nestala nakon kave s majkom, pronađena mrtva u šikari

Kava s majkom u utorak poslijepodne posljednji je put kada je obitelj vidjela 42-godišnjakinju iz Gospića.

Idućeg dana njezina sestra zove policiju i kreće potraga.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U stanu je policiju dočekao zastrašujuć prizor – mrtvo tijelo njezina supruga, koji si je nožem nanio smrtne ozljede.

Novi tragovi doveli su istražitelje do šume na obroncima grada, 20-ak kilometara od stanova, gdje su pronašli njezino tijelo.

Mlada obitelj bila je uzorna i bez mrlje.

Ključan trag u istrazi bili su, neslužbeno, dokazi u stanu koji upućuju na lokaciju tijela i u automobilu ispred kuće kojim je, sumnja se, nakon ubojstva odvezena u Strmec Odranski i odbačena u šikaru.

Kriminalističkom istragom i obdukcijom trebale bi se utvrditi sve okolnosti tragične smrti 42-godišnjakinje.

Više detalja pogledajte ovdje.