Dermatologinja upozorava na najčešću pogrešku koju ljudi rade zimi

Zima donosi brojne radosti, ali i izazove za našu kožu. Hladan zrak, vjetar i suhi zrak u grijanim prostorijama mogu je isušiti, čineći je osjetljivom i sklonom iritacijama. Mnogi, međutim, rade jednu ključnu pogrešku u njezi kože tijekom hladnijih mjeseci. Dermatologinja dr. Tiffany J. Libby za Parade je otkrila na što je potrebno pripaziti zimi kako bi koža ostala zdrava i hidratizirana.

Zašto je zimska njega drugačija?

Tijekom zime niska vlažnost zraka izvlači vlagu iz naše kože. Hladan, suh zrak vani i vruć, suh zrak unutra mogu ozbiljno narušiti kožnu barijeru. To dovodi do gubitka vlage, pojave suhoće, crvenila pa čak i pogoršanja stanja poput ekcema i psorijaze. Koža postaje zategnuta, a sitne bore i linije vidljivije.

Ključna pogreška koju treba izbjegavati

Prema riječima stručnjaka, najveća pogreška je nastaviti koristiti istu rutinu njege kože kao i tijekom ljeta. Proizvodi laganije teksture, poput gelova za čišćenje i hidratantnih fluida, jednostavno nisu dovoljni da zaštite kožu od oštrih zimskih uvjeta. Koži je potrebna dodatna pomoć u zadržavanju vlage kada je okolina konstantno isušuje.

Savjeti za zdravu zimsku kožu

Kako biste sačuvali zdravlje i ljepotu kože, dermatolozi savjetuju nekoliko ključnih promjena. Prije svega, zamijenite pjenaste gelove za čišćenje blažim, kremastim ili uljnim sredstvima za čišćenje koja ne uklanjaju prirodna ulja s kože.

Zatim odaberite bogatiju, gušću hidratantnu kremu. Potražite sastojke poput ceramida, hijaluronske kiseline i glicerina koji pomažu u obnavljanju kožne barijere i zadržavanju vlage. Razmislite i o uvođenju hidratantnog seruma prije nanošenja kreme za dodatnu dozu hidratacije.

Također je važno smanjiti upotrebu jakih aktivnih sastojaka poput retinola i kiselina za piling. Ako primijetite da vam koža postaje osjetljiva, koristite ih rjeđe. Ne zaboravite na kremu sa zaštitnim faktorom - UV zrake prisutne su i zimi. Dodatni savjeti uključuju korištenje ovlaživača zraka u domu te izbjegavanje dugih, vrućih tuševa koji mogu dodatno isušiti kožu