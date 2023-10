ĐEREK OPET PISALA MEDIJIMA: "Ivica Puljak, ponosni državljanin Republike AP"

Maja Đerek nastavlja sa svojom paljbom. Naime, bivša pročelnica za gradsku imovinu u Gradu Splitu ponovno je oplela po Ivici Puljku, gradonačelniku Grada Splita.

"U Republici AP zviždači - službeno ne postoje"

"Prije par dana mogli smo vidjeti kako sud Republike AP, temeljem jalovog zakona, službenicu koja je prijavila nezakonitosti nadzornom odboru tvrtke i AP USKOK-u proglašava - nezviždačicom. Vidjeli smo kako se ministar Banožić raduje činjenici da je Republika AP temeljito počišćena od zviždaljki. Vidjeli smo kako se sadašnja direktorica Državnih nekretnina, Mirela Habijanec, hvali da milijunski dug jednog podobnog ugostitelja nikad neće biti naplaćen zahvaljujući upravo intervenciji istog AP ministra.

Sve ovo je sasvim običan dan u Republici AP gdje ponosni i podobni državljani mogu raditi što ih je volja i bez posljedica.

Međutim, vidjeli smo i uključivanje novog aktera u veselje AP miljenika oko činjenice da u Republici AP zviždači - službeno ne postoje. Tako je novi i ponosni državljanin Republike AP - Ivica Puljak - jedva dočekao ovakvu sramotnu presudu kako bi zajedno s AP miljenicima nastavio kampanju moje diskreditacije svim mogućim sredstvima. Puljak je nakon presude javno izjavio da sam u svom pročelnikom radu postupala nestručno te " donijela čitav niz nezakonitih odluka i umjesto reda radila nered ". Zanimljivo, to govori baš NAKON što sam protiv njega, Ivoševića i njihovih kompromitiranih HDZ službenika podnijela kaznene prijave", objavila je u novom priopćenju za medije Maja Đerek, bivša pročelnica za gradsku imovinu u Gradu Splitu.

"Nije naodmet podsjetiti da mi je isti Puljak, samo nekoliko mjeseci ranije, slao poruke u kojima mi osobno zahvaljuje na mojem stručnom radu i znanju, a koji su ga u slučaju Vile Dalmacije (u konačnici) spasili kazne od 100.000 kuna (i daljnjih 270.000 kn) te podizanja kredita, kako je tada Marijana jadikovala. Naime, moj Odjel je ishodio pravomoćnu građevinsku dozvolu te legalizirao stanje vezano za kanalizaciju u Vili, što drugi Puljkovi pročelnici nisu bili u stanju. Štoviše, radili su nezakonito i tvrdili da građevinska dozvola ne treba ili da nisu nadležni.

"Ili HDZ ili uz HDZ !"

Puljkove poruke javno objavljujem i do sada sam objavljivala poruke isključivo vezane za moju pročelničku dužnost, a ne privatne poruke iz kurtoazije. Ukoliko je Puljak smatrao "neredom" to što sam učestalo tražila sankcioniranje HDZ-ovih službenika (poput Marijane Bronzović) koji su nanijeli veliku financijsku štetu vlastitom gradu, a koje on i Ivošević brižno štite te im znatno povećavaju plaću - onda se ponosim takvim neredom ! Ne samo da štite takve rukovodeće i kompromitirane zaposlenike nego im, kako doznajemo iz medija, čak pridodaju HDZ-ove (HEP) izborne kandidate", istaknula je.

"U posljednje vrijeme uživamo u loše režiranim i odglumljenim "svađama" novih saveznika koji nas, u neuobičajeno čestim gostovanjima na državnoj televiziji, žele uvjeriti kako se puno, puno ne vole dok iza kulisa sjajno surađuju. Postoji samo jedan problem - postali su preočiti.

Tisuće riječi ne mogu dočarati dvoličnost i jalovost Puljkove politike koja se svodi na isprazni PR, stoga je najbolje pogledati priloženi video koji u samo 30 sekundi dočarava istinu o ovom ponosnom državljanu Republike AP, ali i rezultate takve politike. Vidimo koliko puno Puljkovi i Ivošević preferiraju audiovizualne uratke.

Vrijeme je da Puljak i Ivošević osvježe svoju parolu u - "Ili HDZ ili uz HDZ !"", zaključila je Đerek.