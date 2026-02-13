Derbi uzdrmanih na Opus Areni. Osijek se spašava, Hajduk lovi Dinamo: Ova utakmica može puno toga promijeniti…

Ove nedjelje s početkom u 17 sati i 45 minuta na osječkoj Opus Areni očekuje nas utakmica kola između Osijeka i Hajduka. Iako pozicije na tablici i međusobni bodovni razmak ove dvije momčadi trenutno ne odaju dojam utakmice kola, svakako po renomeu i povijesti nadmetanja Osječana i Splićana posljednjih godina ovaj susret još uvijek zaslužuje epitet velike utakmice i izraženu pozornost.

Trenutno domaćine s Drave i goste podno Marjana dijele velika 23 boda i dok se jedni pokušavaju boriti za tron, drugi nakon 21 odigranog kola vode grčevitu borbu za ostanak među hrvatskom elitom.

I premda bi se u većini slučajeva prednost u ovakvom susretu davala momčadi koja napada naslov, Hajduk u Osijek ne dolazi nimalo opušten. Naprotiv, Bijeli su posljednjih dana usprkos velikom jubileju te 115. godišnjici osnutka kluba uzdrmani brojnim problemima među kojima se najviše ističu oni “na katu”, a eventualni kiks dodatno bi podigao ionako uvijek visoke tenzije u splitskom taboru.

Grčevita borba za o(p)stanak

Ali i takav sustavno uzdrmani Hajduk ima „sreću” da u ovoj priči nije taj s najvećim problemima. S druge strane stoji mu Osijek koji vodi grčevitu borbu za ostanak u SuperSport HNL-u, ali pored rezultatske krize još veći problem predstavlja kriza upravljanja i svojevrsno lutanje u mraku. U taboru bijelo-plavih najblaže se može reći da se ne zna tko pije, a tko plaća, a ovakvo potonuće klub s Drave ne pamti još od najmračnijih vremena od hrvatske samostalnosti. Atmosfera u i oko kluba je surova, vlasnička struktura i uprava nemaju konkretne odgovore na ekstremno loše rezultate i ne preuzimaju nikakvu odgovornost, momčad na terenu ne opravdava ni sportske ni financijske ambicije, a navijačko strpljenje gotovo je potpuno iscrpljeno. U takvom ozračju ova utakmica za Osijek nosi više od tri boda, svaki bi im značio dvostruko.

Osijek u ovaj dvoboj ulazi nakon poraza u Varaždinu proteklog vikenda, dok Hajduk nakon upisana tri boda na domaćem terenu protiv Slaven Belupa traži novu pobjedu kako bi ostao u koraku s prvoplasiranim Dinamom. Posljednja utakmica ove dvije momčadi odigrana je na Poljudu koncem studenog, kada je Hajduk pogocima Krovinovića i Šege bio bolji s 2:0. Također, i u prvom međusobnom ogledu ove sezone Hajduk je s jednakim rezultatom, pogocima ponovno Šege te Marka Livaje, trijumfirao na Opus Areni, a upravo je i spomenuti Livaja tema zadnjih dana oko koje se u Splitu lome koplja.

Hoće li kapetan igrati od početka?

Dok se još uvijek „guraju” priče oko mogućeg sukoba njega i trenera Gonzala Garcije te svježih navoda o problematici između rukovodstva Hajduka i njegovog agenta oko novog ugovora, iz kluba stižu demantiji o sukobima vezanim uz izvedbu na terenu, kao i onima oko produženja ugovora. Ostaje za vidjeti hoće li kapetan Hajduka ovog vikenda krenuti od prve minute.