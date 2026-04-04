TRAŽI 152 MILIJUNA DOLARA Trump želi ponovno otvoriti Alcatraz: "Simbol zakona, reda i pravde"

Predsjednik SAD-a Donald Trump traži 152 milijuna dolara kako bi pokrio troškove prve godine ponovnog otvaranja zloglasnog zatvora Alcatraz kao visokosigurnosne ustanove.

Tražena sredstva dio su proračunskog prijedloga Bijele kuće te bi bila uključena u ukupno povećanje od 1,7 milijardi dolara za Federal Bureau of Prisons, s ciljem poboljšanja plaća i radnih uvjeta te rješavanja dugotrajnog nedostatka zatvorskih čuvara.

Bijela kuća objavila je proračunski prijedlog u petak. Riječ je o svojevrsnoj listi želja koja rijetko u cijelosti bude usvojena u Kongresu, ali jasno pokazuje prioritete administracije.

Danas značajna povijesna znamenitost i turistička atrakcija koju godišnje posjeti oko 1,2 milijuna ljudi, Alcatraz je zatvoren prije više od 60 godina zbog dotrajale infrastrukture i visokih troškova održavanja. Tada se procjenjivalo da bi samo obnova i održavanje zatvora koštali između 3 i 5 milijuna dolara, ne uključujući svakodnevne operativne troškove, piše CNN.

Na upit o ukupnoj cijeni obnove objekta, Federalni ured za zatvore poručio je za CNN: „Kao agencija, nastavljamo s procjenama i razradom potrebnih koraka za ponovno otvaranje i upravljanje zatvorom USP Alcatraz.”

Obnova i ponovno otvaranje zatvora kao aktivne ustanove već dulje vrijeme predstavljaju interes predsjednika.

Još u svibnju prošle godine Trump je u objavi na društvenim mrežama naveo kako je naložio Federalnom uredu za zatvore, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, FBI-jem i Ministarstvom domovinske sigurnosti, da ponovno otvore „značajno prošireni i obnovljeni Alcatraz, kako bi se u njega smjestili najopasniji i najnasilniji počinitelji kaznenih djela u SAD-u”.

„Ponovno otvaranje Alcatraza služit će kao simbol zakona, reda i pravde”, poručio je putem platforme Truth Social.

Direktor Federalnog ureda za zatvore, William K. Marshall III, izjavio je tada kako će njegova agencija „istražiti sve mogućnosti” za provedbu predsjednikovih planova.

Alcatraz, smješten na otoku uz obalu San Francisco, gotovo 30 godina djelovao je kao savezni zatvor u kojem su bili smješteni neki od najopasnijih kriminalaca u SAD-u, uključujući Al Capone, George "Machine Gun" Kelly i James "Whitey" Bulger.

Zatvor je zatvoren 1963. godine jer je njegovo održavanje bilo preskupo, navodi se na službenim stranicama Federalnog ureda za zatvore.