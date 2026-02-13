TRENER GARCÍA UOČI OSIJEKA: Da biste došli do titule, morate prvo imati dobar kamp, a potom i stadion

Nogometaši Hajduka u nedjelju s početkom od 17:45 gostovat će kod Osijeka u sklopu 22. kola SuperSport HNL-a.

Na novinarska je pitanja odgovarao trener Hajduka Gonzalo García.

Bilo je problema s Livajom, jeste li obavili razgovor s njim, jeste li pričali?

Čestitam prije svega Hajduku rođendan i ljudima diljem svijeta koji ga prate. Bili su tu i u dobrim i lošim vremenima, čestitam svima koji su uz njega i u dobru i u zlu. Što se tiče Livaje, nije bilo većih problema. Logično je da će igrač biti ljut kada ga zamijenite. Mislio je da radi dobro, a da ja griješim, dok s druge strane možda ja nisam to tako vidio. To je normalno u nogometu. Nitko nije reagirao neprofesionalno, ali bilo je ljutnje. Znate kako je to ovdje, pola je vijesti pola-pola, pola istina, pola laž…

Hoće li igrati od početka?

Vidjet ćemo, dobro trenira, kao i svi. Vidjet ćemo u nedjelju.

Koliko će biti teško bez Vučevića i u kakvom su stanju Almena i šego?

Nije dobro kada se takve stvari događaju u Klubu, ali to nas ne smije poremetiti. Almena osjeća neke male bolove, Šego je trenirao s ostatkom momčadi.

Kakav je Osijek? Jesu li zasluženo posljednji? Što mislite o Sopiću?

Drugi dio sezone nije isti kao i prvi. Doveli su dobre igrače, Teklića, Karačića… Kada ste u toj poziciji, teško je dobiti nekoliko utakmica u nizu i izvući se iz takve situacije. Sopića dobro poznajem, imao je dobru sezonu u Gorici koja ga je gurnula naprijed, gura momčad prema boljemu, agresivniji su opasniji.

Koliko zeznuta i prevrtljiva može biti ova utakmica?

To je uvijek tricky pitanje. Ne znam u kolikim su financijskim problemima. Imaju kvalitetu i dobri su, moramo biti jako oprezni kada su takve utakmice u pitanju. Oni nemaju što izgubiti.

Igrat ćete na vjerojatno najboljem stadionu u Ligi?

Da, želio bih da je na dva sata odavde, takav i treba biti. Ako želite rasti i napredovati, morate imati takav stadion koji je kvalitetan.

Kako je protekao tjedan s obzirom na sve? Vidi se pozitivno ozračje u ekipi…

Kada vam netko nešto kaže, može biti laž ili istina, ali vidi se da je ekipa dobra. Nekad sam se jednim igračem sretan, na nekog sam ljut, ali to je nogomet. Igrači jako dobro rade, trude se i fokusirani smo na to što radimo.

Mijenjate li plan igre i planirate li dati Brajkoviću šansu od prve minute?

Idemo s ambicijom da pobijedimo, pritišćemo slično, ali nikada isto. Nekada ljudi vide 3-1-3, a nekada drugu formaciju. Nije tako jednostavno to sve posložiti. Uvijek imamo drugačiji pristup utakmici, počevši od obrane pa do napada. Želimo kreirati više šansi, biti agresivniji, bolji. Brajković jako dobro igra, ako bude spreman, mogao bi konkurirati.

Što biste poželjeli za rođendan Hajduku? Novi stadion, novi kamp ili titulu?

Znam da ljudi žele titulu, a da biste došli do toga, morate prvo imati dobar kamp, a naposljetku i stadion. Naravno da pokušavamo izboriti se na sve moguće načine da dođemo do te titule.

Branko Karačić rekao je da ste Vi najbolji stranac u Hajduku. Kako to komentirate?

Uvijek je lijepo čuti od kolega lijepu riječ, čak i kad imate jednu dobru stvar nakon 10 loših. Znam koliko se trudim, koliko se dajem u ovo. Zahvaljujem mu na tim riječima.

Hoće li Hodak zaigrati?

On je dobar mladi igrač, dijeli poziciju sa Sigurom. Mora biti spreman kada želi igrati, ljudi su prenestrpljivi i nemaju vremena vidjeti neke stvari. Hodak je jako dobar igrač, bit će jako dobar igrač.