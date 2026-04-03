Zrinjski pobijedio Veleža u gostima!

Nogometaši HŠK Zrinjskog iz Mostara pobijedili su FK Velež 1:0 u velikom mostarskom derbiju koji se igrao u sklopu 27. kola WWin lige BiH. Ekipa Igora Štimca slavila je pogotkom Nemanje Bilbije na asistenciju Karla Abramovića u 40. minuti dvoboja.

Zrinjski je ovom pobjedom ostao na drugom mjestu tablice s 56 bodova, šest manje od vodećeg Borca iz Banja Luke koji ima i utakmicu manje. Velež je četvrti s 38 bodova, četiri manje od trećeg Sarajeva. Zrinjski je večerašnjom pobjedom nastavio niz od sedam utakmica bez poraza u mostarskom derbiju, uključujući šest pobjeda. Zrinjski je u posljednjih 18 mostarski derbi slavio 14 puta, Velež jednom, dok je tri puta bilo neriješeno, piše Index.

Prekid zbog vatre i gol Bilbije za vodstvo Zrinjskog

Početak utakmice kasnio je nekoliko minuta jer su navijači Veleža u sklopu koreografije bacili trake na teren. Već od prve minute bilo je jasno da će derbi biti žestok, a prvi žuti karton dobio je Đani Salčin već u trećoj minuti. Ubrzo su javne opomene zaradili i Hrvoje Barišić te Edo Vehabović. Susret je prekinut u 14. minuti jer se ispred tribine s domaćim navijačima zapalio papir od koreografije, zbog čega su morali intervenirati i vatrogasci. Nakon petominutne stanke utakmica je nastavljena, no dugo se čekalo na pravu priliku. Prvu veliku šansu na utakmici propustio je Nemanja Bilbija u 30. minuti kada je nakon kombinacije s Abramovićem izašao sam pred golmana Tarika Karića, ali je pucao pored gola. Ipak, kapetan Zrinjskog ispravio se u 39. minuti. Abramović je ubacio s desne strane, a Bilbija se samo naklonio i glavom poslao loptu u mrežu za vodstvo Plemića od 0:1.

Do kraja poluvremena Velež je mogao do izjednačenja, ali je Ivan Šarić u 44. minuti, nakon što je zaobišao golmana Marina Ljubića, pogodio stativu. U posljednjim trenucima sudačke nadoknade veliku priliku propustio je i Salčin, pa se na odmor otišlo s minimalnom prednošću gostiju.

Zrinjskom poništen gol

Nastavak je donio otvorenu igru s obje strane, a prvu priliku propustio je Andro Babić za domaće. U 53. minuti došlo je do novih tenzija. Leo Mikić je pao u kaznenom prostoru Veleža i dobio žuti karton zbog simuliranja, nakon čega je napucao loptu prema tribinama te je pogođen predmetima s iste. Uslijedilo je naguravanje igrača, a žuti karton dobio je golman Veleža Karić, piše Index.

Samo desetak minuta kasnije Velež je ponovno uzdrmao stativu, ovog puta je pucao Salčin. Zrinjski je u 67. minuti nakratko proslavio povećanje vodstva nakon što je Antonio Ivančić gurnuo loptu u mrežu, ali je pogodak poništen zbog igranja rukom. Nedugo zatim Antonio Ilić je imao stopostotnu priliku nakon sjajnog proigravanja Abramovića, no loše je pucao u situaciji jedan na jedan s Karićem. Zrinjski je do kraja utakmice zadržao vodstvo i došao do važne pobjede kojom nastavljaju lov na naslov prvaka.