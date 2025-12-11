Derbi skupo koštao Hajduk: Poznate kazne za pirotehniku i rasizam

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 16. kolo SuperSport HNL-a.

Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, objavio je HNS.

Na utakmici Dinamo – Hajduk, odigranoj 6. prosinca 2025., Disciplinski sudac kaznio je oba kluba zbog kršenja Disciplinskog pravilnika.

Dinamo je kažnjen s 35.000 eura zbog upotrebe pirotehnike, temeljem članka 66., stavka 1. Također mu je izrečena i kazna od 4.500 eura zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, prema članku 87. Sukladno članku 38., stavku 1., ukupna novčana kazna za Dinamo iznosi 39.500 eura.

Hajduk je zbog pirotehnike, prema članku 66., stavku 2., kažnjen s 30.000 eura, dok je za rasizam i diskriminaciju, prema članku 87., izrečena kazna od 4.000 eura. Na temelju članka 38., stavka 1. Disciplinskog pravilnika, ukupna kazna za Hajduk iznosi 34.000 eura.

Osijek-Istra

Na utakmici Osijek – Istra 1961, odigranoj 7. prosinca 2025., Osijek je kažnjen zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, prema članku 87. Disciplinskog pravilnika, novčanom kaznom u iznosu od 2.660 eura.

Na utakmici Rijeka – Vukovar, igranoj 6. prosinca 2025., Rijeka je kažnjena s 1.300 eura zbog upotrebe pirotehnike, na temelju članka 66., stavka 1. Disciplinskog pravilnika.