DELIRIJ U SVLAČIONICI Evo kako su igrači Olmissuma dočekali majstora

Hrvatska futsalska reprezentacija vratila se s Europskog prvenstva s povijesnom brončanom medaljom, a reprezentativci se postupno priključuju svojim klubovima. Jedan od junaka turnira, Duje Kustura, u Omišu je dočekan uz pjesmu i cvijeće.

U svlačionici MNK Olmissuma priređen mu je emotivan doček. Suigrači su ga pozdravili skandiranjem „Duje Kustura, medalja brončana!“, a slavljenik je, uz osmijeh od uha do uha, zaplesao i zahvalio svima na podršci.

Bronca je osvojena nakon dramatične utakmice za treće mjesto protiv Francuske, u kojoj je Hrvatska slavila nakon izvođenja šesteraca. Upravo je Kustura bio jedan od ključnih igrača turnira. Već u prvom kolu protiv Francuske zabio je dva pogotka i donio izjednačenje, čime je reprezentacija napravila važan korak prema prolasku skupine. Strijelac je bio i u remiju protiv Gruzije.

U raspucavanju za broncu sigurno je realizirao treći šesterac za Hrvatsku, koja je na kraju stigla do prve europske medalje u futsalu. Iako je nakon utakmica isticao kako je najvažniji momčadski uspjeh, doček u Omišu pokazao je koliko njegov doprinos nije prošao nezapaženo.7