David Beckham o borbi s poremećajem: "Dok svi spavaju, ja to radim..."

David Beckham je u Netflixovoj dokumentarnoj seriji progovorio o svom životu s opsesivno-kompulzivnim poremećajem (OKP). OKP spada u skupinu anksioznih poremećaja, a karakteriziran je pojavom opsesivnih misli i kompulzivnih radnji. Ljudi koji pate od ovog poremećaja shvaćaju iracionalnost svojih postupaka i doživljavaju ih neugodnim, ali ih ne mogu spriječiti. Od OKP-a boluje otprilike jedan posto svjetske populacije što je oko 70 milijuna ljudi.

Beckham je tako priznao da ostaje budan satima nakon svih ostalih kako bi očistio i pospremio kuću. Ispričao je kako ga njegovo stanje tjera da svaki dan čisti svoje korištene svijeće, a čak je u jednom trenutku kritizirao suprugu Victoriju Beckham jer je stavila sol gdje joj nije mjesto, piše Index.

"Ja ovdje tako dobro čistim da nisam siguran da to moja žena zapravo baš cijeni, iskreno. Kad su svi u krevetu noću, tada idem okolo po kući, čistim svijeće, palim svjetla na pravu postavku, pazim da je posvuda uredno", ispričao je bivši nogometaš.

Također, mrzi ujutro vidjeti posuđe po kuhinji, a čišćenje svijeća ga nerijetko umori. "Režem vosak za svijeće, čistim staklo, tu i je moja mržnja prema ljubimcima, dim oko unutrašnjosti svijeće... Znam, čudno je", priznao je.

Victoria pak ističe da cijeni njegov trud. "On je tako savršen", rekla je njegova supruga. "Ne vjerujem u to ni na sekundu. Zvuči sarkastično kad to kaže", uzvratio joj je David, piše Index.