DAR PRISUTNOSTI: Besplatne psihoterapijske seanse za one kojima su blagdani najteži

Blagdansko vrijeme mnogima je simbol topline, zajedništva i radosti, no za dio ljudi prosinac donosi posve suprotnu stvarnost – osjećaj usamljenosti, tuge i nepripadanja. Upravo iz te potrebe rođena je inicijativa Dar Prisutnosti, koju već drugu godinu zaredom provodi skupina od 20 edukanata psihoterapije pod supervizijom te licenciranih psihoterapeuta.

Njihova misija je jednostavna, ali vrijedna: pokloniti ono najdragocjenije – vrijeme, prisutnost i stručnu podršku. Ove godine daruju 20 osoba, a svaka će imati priliku iskoristiti pet besplatnih psihoterapijskih seansi, online ili uživo, ovisno o dogovoru i mogućnostima.

„Svatko zaslužuje mjesto na kojem će biti viđen, saslušan i razumljen, osobito u trenucima kad je teško izdržati sam“, poručuju organizatori, naglašavajući kako su blagdani upravo vrijeme kada se emocionalne teškoće posebno pojačavaju.

Seanse se mogu koristiti od 15. prosinca 2025. do 31. siječnja 2026., a prijave su otvorene do 12. prosinca 2025.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem obrasca.

Iz inicijative pozivaju sve koji osjećaju da im ovakva podrška treba da se prijave, ali i one koji poznaju nekoga kome bi ovo moglo značiti da informaciju podijele dalje. Ponekad, kažu, upravo pet susreta može postati prva iskra promjene – lakši korak kroz dan ili podsjetnik da nitko ne treba biti sam.

Dar Prisutnosti tako i ove godine ostaje vjeran svojoj poruci: podrška je najljepši poklon koji možemo dati jedni drugima.