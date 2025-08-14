Close Menu

Danka Derifaj o Thompsonovoj optužnici: "Nisam je dobila službeno, to podsjeća na autoritarne sustave"

"Nisam mogla narušavati nepovredivost njegova doma kad tuđi krov nije njegova imovina"

Novinarka Nove TV Danka Derifaj iz medija je saznala za optužnicu Općinskog državnog odvjetništva u Splitu protiv nje, snimatelja Petra Janjića i susjeda Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma Marka Perkovića Thompsona u Splitu.

O toj optužnici javnost su priopćenjem redakcijama hrvatskih medija obavijestili odvjetnici koji zastupaju Thompsona.

"Nisam dobila službeno optužnicu i nevjerojatno je da se Državno odvjetništvo bavi progonom novinara, to podsjeća na autoritarne sustave, ne demokratsku državu u 21. stoljeću", komentirala je u telefonskom razgovoru za N1 Derifaj.

Naime, kao novinarka RTL-a je 2021., nakon objave o tome da Thompson vodi spor s deset susjeda njegove zgrade na splitskom Žnanju, odlučila napraviti priču. Otišla je na adresu i kao novinarka otišla na krov zgrade koji je Thompson pretvorio u svoje dvorište. Koje se, prema navodima susjeda, nalazi na susjednoj čestici od njegove.

"Tuđi krov nije njegova imovina"

Thompson je vlasnik ukupno 713 kvadrata zgrade od 2011. U međuvremenu se pokazalo da je oko 1800 kvadrata u zgradi izgrađeno ilegalno, a dosad su bili skriveni unutar zgrade kao "tajne etaže". Nakon što je Thompson doznao da ispod nekretnine i zemljišne čestice čiji je vlasnik postoje skrivene etaže, pokrenuo je sudske sporove koji traju posljednjih nekoliko godina.

Tužio je deset susjeda koji žive od drugog do četvrtog kata u kaskadnoj zgradi i od njih tražio da se isele i da mu plate naknadu zbog toga što su koristili, odnosno, iznajmljivali te prostore, objavila je prvo Slobodna Dalmacija prije četiri godine. O tome je Derifaj radila naknadnu priču za RTL, a država je sad zbog toga kazneno progoni.

"Nisam mogla narušavati nepovredivost njegova doma kad tuđi krov nije njegova imovina. U optužnici se nigdje ne spominje da sam radila svoj posao, izjednačena sam kao obični građanin. Ali, očito se stvorila atmosfera progona u društvu jer ne mogu se sjetiti da je državni odvjetnik ikad radio išta slično. Iznenađena sam da se državni odvjetnik bavi progonom novinara, ne i Thompsonom ili njegovim odvjetnicima. Druga stvar da me on osobno tužio", kazala je Derifaj za N1 i naglasila da se već konzultirala sa svojim odvjetničkim timom te da će se svakako boriti pravnim putem.

