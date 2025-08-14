Danka Derifaj o Thompsonovoj optužnici: "Nisam je dobila službeno, to podsjeća na autoritarne sustave"

Novinarka Nove TV Danka Derifaj iz medija je saznala za optužnicu Općinskog državnog odvjetništva u Splitu protiv nje, snimatelja Petra Janjića i susjeda Branka Miodraga zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma Marka Perkovića Thompsona u Splitu.

O toj optužnici javnost su priopćenjem redakcijama hrvatskih medija obavijestili odvjetnici koji zastupaju Thompsona.

"Nisam dobila službeno optužnicu i nevjerojatno je da se Državno odvjetništvo bavi progonom novinara, to podsjeća na autoritarne sustave, ne demokratsku državu u 21. stoljeću", komentirala je u telefonskom razgovoru za N1 Derifaj.

Naime, kao novinarka RTL-a je 2021., nakon objave o tome da Thompson vodi spor s deset susjeda njegove zgrade na splitskom Žnanju, odlučila napraviti priču. Otišla je na adresu i kao novinarka otišla na krov zgrade koji je Thompson pretvorio u svoje dvorište. Koje se, prema navodima susjeda, nalazi na susjednoj čestici od njegove.

"Tuđi krov nije njegova imovina"

Thompson je vlasnik ukupno 713 kvadrata zgrade od 2011. U međuvremenu se pokazalo da je oko 1800 kvadrata u zgradi izgrađeno ilegalno, a dosad su bili skriveni unutar zgrade kao "tajne etaže". Nakon što je Thompson doznao da ispod nekretnine i zemljišne čestice čiji je vlasnik postoje skrivene etaže, pokrenuo je sudske sporove koji traju posljednjih nekoliko godina.

Tužio je deset susjeda koji žive od drugog do četvrtog kata u kaskadnoj zgradi i od njih tražio da se isele i da mu plate naknadu zbog toga što su koristili, odnosno, iznajmljivali te prostore, objavila je prvo Slobodna Dalmacija prije četiri godine. O tome je Derifaj radila naknadnu priču za RTL, a država je sad zbog toga kazneno progoni.

"Nisam mogla narušavati nepovredivost njegova doma kad tuđi krov nije njegova imovina. U optužnici se nigdje ne spominje da sam radila svoj posao, izjednačena sam kao obični građanin. Ali, očito se stvorila atmosfera progona u društvu jer ne mogu se sjetiti da je državni odvjetnik ikad radio išta slično. Iznenađena sam da se državni odvjetnik bavi progonom novinara, ne i Thompsonom ili njegovim odvjetnicima. Druga stvar da me on osobno tužio", kazala je Derifaj za N1 i naglasila da se već konzultirala sa svojim odvjetničkim timom te da će se svakako boriti pravnim putem.