Danijela Martinović o najvećoj krizi u životu: 'Nisam u tom trenutku imala psihološku pomoć'

Pjevačica Danijela Martinović ima karijeru dugu više od 30 godina, a iza nje su stotine nastupa. No, prije desetak godina morala je na operaciju glasnica, zbog koje je morala neko vrijeme šutjeti. Sada je za In Magazin otkrila kako je izdržala. ''Dva puta mi se to dogodilo u životu. Prvi put je bilo dvijetisućitih i to je bilo zaista jedno od najintenzivnijih razdoblja u mom životu.

Nisam u tom trenutku imala psihološku pomoć, a mislim da mi je to tada trebalo zato što sam se suočila s krizom bitka jer nisam znala što će se dogoditi. Ja sam samo ostala bez glasa. Liječnik je rekao mjesec dana stroge šutnje, a kako sam ja odlikašica, stvarno jesam, ja doslovno mjesec dana nisam progovorila nijednu riječ. Kad sam došla na pregled, on je rekao: ''Wow, da su mi takvi pacijenti, to bi bilo super. Vidim da su se glasnice oporavile!'', ali psihološki je ostao taj jedan strah i trebalo mi je dugo vremena da izađem iz njega", kazala je Danijela koja uživa s partnerom Josipom Slavićem.

''Stvarno samo uživamo u trenutku i to bih preporučila apsolutno svakome – koliko god se mogu opustiti i uživati u trenutku. Nama je toliko lijepo da bih poželjela svakoj ženi da se osjeća kako se ja osjećam sad.", rekla je. Otkrila je i kakav je Josip, kada je u pitanju romantika. 'Ljudi kad su ga vidjeli, njegova vizura bila je malo nespojiva sa mnom, ali kad nas vide zajedno, onda shvate to... Naš pogled na život, naš doživljaj života identičan je.U nekim je situacijama dovoljno da se pogledamo, tako da mislim da ne postoji veća romantika od toga. A što se tiče nekih detalja koje bi svaka žena vjerojatno htjela čuti, zaista ih ima jako puno, ali mi je to sad smiješno – ne smiješno, nego bojim se tako nešto izreći javno da se ne protumači krivo', rekla je Danijela koja s Josipom ove godine slavi treću godišnjicu veze, piše Večernji list.