Danijela Dvornik u zagrljaju misterioznog muškarca

Danijela Dvornik proteklih je dana uživala na jedrenju u društvu četiri prijateljice. Kako je sama priznala, zajednički izlet bio je prepun smijeha i dobre energije, a već sada se nada da će ga uskoro ponoviti.

Ipak, najviše pažnje privukla je fotografija s jedne od plovidbi – na slici joj društvo pravi nepoznati muškarac, koji je pozirao okrenut leđima. Upravo ta objava potaknula je nagađanja da bi udovica Dine Dvornika možda mogla imati novu ljubav u životu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Je li riječ o početku romanse ili tek o prijateljstvu zasad ostaje nepoznanica, no Danijela je u jednom od svojih posljednjih intervjua otkrila razmišlja li uopće o novoj vezi i koliko je spremna otvoriti se nekome nakon svih godina.