Danijela Dvornik o mukama otočkog života: "Ova država ne cijeni naš život. Je li vama jasno da sam pola života...."

Danijela Dvornik, supruga preminulog kralja funka Dina Dvornika, na društvenim mrežama požalila na probleme otočkog života. Na to ju je potaknuo kaos s trajektnim linijama, a iako turistička sezona formalno jenjava, gužve ne prestaju dok se broj trajekata smanjuje, prenosi Jutarnji.

"Znam da zvučim kao prava otočanka, ali sada ću vam nešto reći – jedva čekam da turisti odu kući. U 10:30 ide trajekt, na ovaj se sigurno neću ukrcati jer je sve puno. Sljedeći ide tek u 12:30, što znači da mi do Splita treba četiri sata – za to vrijeme mogla sam doći do Zagreba. Još uvijek ima turista, a broj trajekata se smanjuje. Ne možete ništa napraviti osim ako ne krenete u šest ujutro", započela je Danijela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Zašto moram ići autom u Split i zašto ga, recimo, ne ostavim ovdje? Računica je jednostavna – kad platim parking ovdje za cijeli dan, taksi u Splitu i sve to skupa, jer ono što trebam kupiti nije u centru već izvan Splita, pa sve to opet treba ukrcati na trajekt... To je stvarno naporno. Kad se sve zbroji, puno mi je jeftinije otići autom u Split", požalila se.

"Međutim, ovo je situacija u kojoj turista još uvijek ima, gužve ne jenjavaju, a nemate mogućnost rezervirati kartu. Ovaj put u Split košta me puno vremena, što me užasno živcira jer je to bačeno vrijeme. Sada su još smanjili broj trajekata zbog zimskog razdoblja", dodala je.

Nakon toga je objavila i da njezina agonija nije završila ni nakon što se vratila na trajekt.

"Ako ste mislili da je moja agonija završila – ne, prevarili ste se. Došla sam u 15:30 da bih se ukrcala na trajekt u 16:30, ali nismo se ukrcali. Sad opet čekam drugi trajekt u 18:15, tako da ću doma doći u 19:30. Ovo nije normalno. Ukidate linije 1. listopada, a želite produžiti sezonu? Pa nije li logično da ostavite barem normalan raspored do kraja listopada", pitala se.

"Sad sjedim ovdje i ubijam još tko zna koliko sati. U 18:15 bi navodno trebao krenuti trajekt. Briga njih što je pola trajektne luke prepuno automobila i što će sada napuniti trajekt, a oni koji dođu u 18:15 neće uspjeti ući. Nemam pojma što je ovo. Ja hoću kući. Ova agonija traje. Doći ću doma u 20 sati – je li vama jasno da sam sat vremena potrošila na kupovinu, a osam sati provela čekajući? Ova država ne cijeni ni naše vrijeme ni naš život. Ništa ne cijeni", zaključila je ogorčena Danijela Dvornik.