DANI PONOSA U Splitsko-dalmatinskoj županiji obilježena obljetnica Dana međunarodnog priznanja Hrvatske uz konzule i predstavnike manjina: "Ispunila se stoljetna težnja"

U srijedu su župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i zamjenik gradonačelnika Grada Splita Ivo Bilić zajednički primili članove Konzularnog zbora, predstavnike i predsjednike vijeća te udruga nacionalnih manjina, povodom obilježavanja Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske.

Boban: "Mir i stabilnost traže odgovornost svih nas"

Tom je prigodom župan čestitao Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske te naglasio kako se 15. siječnja tradicionalno, zajedno s Konzularnim zborom i predstavnicima nacionalnih manjina, obilježava ulazak Hrvatske u međunarodnu zajednicu.

"Hrvatska je danas uistinu etablirana i respektabilna europska država u svim segmentima – gospodarskim, političkim, kulturnim i sportskim. Na temelju vlastitog iskustva znamo koliko su mir, stabilnost i odgovorno javno djelovanje važni te upravo zato svatko od nas, na svojoj razini, mora doprinositi dijalogu, razumijevanju i očuvanju mira u Europi i svijetu", poručio je župan, istaknuvši pritom važnost odgovornog javnog nastupa te uloge svakog pojedinca u izgradnji međusobnog povjerenja.

U nastavku je zahvalio počasnim konzulima i predstavnicima nacionalnih manjina na kontinuiranoj suradnji i doprinosu razvoju Splitsko-dalmatinske županije. Naglasio je i da su oni važna poveznica između Hrvatske i država koje predstavljaju, posebno na području gospodarstva, kulture i međunarodne suradnje.

Okupljenima se u ime Grada Splita obratio zamjenik gradonačelnika.

"Međunarodno priznanje Republike Hrvatske 1992. godine bilo je ostvarenje višestoljetne težnje hrvatskog naroda za vlastitom državom, a danas, 34 godine poslije, Hrvatska je priznata i poštovana država s jasnim europskim putem", poručio je.

Obraćanja Konzularnog zbora i predstavnika manjina

U ime Konzularnog zbora na primanju se obratio doajen Konzularnog zbora u Splitu Ivo Staničić, dok je u ime nacionalnih manjina govorio Kadro Kulašin, predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.