Dani planinara Dalmacije okupili gotovo 500 zaljubljenika u prirodu u Trilju

U sklopu Dana grada Trilja i blagdana sv. Mihovila, Planinarsko društvo Jelinak Trilj proteklog je vikenda bilo domaćin ovogodišnjih Dana planinara Dalmacije. Manifestacija je okupila gotovo 500 planinara i ljubitelja prirode iz cijele Hrvatske te susjedne Bosne i Hercegovine. Cilj događaja bio je promicanje planinarstva, zajedništva i prijateljstva među ljudima.

Sve je započelo u petak svečanim otvorenjem u Gradskom parku, uz pozdrave predsjednika društva Ante Marića, gradonačelnika Ivana Bugarina, predstavnika HPS-a Bruna Turine te nastup triljskih mažoretkinja. Večer je dodatno obogatio poznati avanturist Mario Celinić predavanjem o usponima na najviše vrhove svih kontinenata i predstavljanjem svoje knjige Sedam.

Subota je bila rezervirana za planinarske pohode. Pod vodstvom Tonija Krole organiziran je uspon na Konj, najviši vrh Kamešnice, dok je grupa predvođena Stipom Šipićem pohodila Tirulij i Nutjak. Na dvjema stazama okupilo se oko 160 planinarki i planinara, a druženje se nastavilo uz glazbu, sportske igre i tombolu.

Završni dan manifestacije protekao je u mirnijem tonu – posjetitelji su razgledali Muzej triljskog kraja, a cijeli program svečano je zaključen svetom misom.

Iz PD Jelinak zahvalili su Gradu Trilju na potpori i suradnji, HGSS stanici Split – ispostava Sinj na sigurnosti i pomoći, brojnim sponzorima i donatorima na podršci, kao i volonterima i članovima društva na predanom radu.

„Bez vas ovo ne bi bilo moguće! Hvala svima na dolasku – vidimo se na planinarskim stazama!”, poručili su organizatori.