Danas je El Clásico, evo gdje ga možete gledati

Jedan od najvećih nogometnih derbija na svijetu, El Clásico, danas od 16:15 sati donosi okršaj između Real Madrida i Barcelone u 10. kolu La Lige.

Uoči susreta Real ima dva boda više, a pobjeda bi Barcelonu mogla lansirati na vrh ljestvice. Kladionice prednost daju domaćinu – kvota na Real iznosi 2.00, na Barcelonu 3.20, a na remi 4.30.

Ozljede i povratci

Real i dalje ne može računati na Alabu i Rüdigera, dok su Huijsen, Alexander-Arnold, Carvajal i Ceballos tek nedavno počeli trenirati.

Barcelona je još oslabljena – Raphinha, Gavi, Lewandowski, Dani Olmo, Eric Garcia i ter Stegen izvan su stroja.

Forma i ključni igrači

Momčad Hansija Flicka u odličnoj je formi: četiri pobjede zaredom i gol-razlika 10:1. Kod Barcelone forma varira – Katalonci su izgubili od PSG-a (1:2) i Seville (1:4), a protiv Girone slavili tek golom Ronald Araúja u 93. minuti.

U fokusu su zvijezde obje momčadi: Kylian Mbappé (10 golova, 2 asistencije) i čudo od djeteta Lamine Yamal (3 gola i 5 asistencija u sedam ligaških utakmica).

Utakmicu sudi César Soto Grado, a prijenos je na Arena Sport 3