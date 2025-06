Danas je blagdan Tijelova, znate li što se slavi? Mnogi će uživati u produženom vikendu

Tijelovo je katolički blagdan koji se slavi u Hrvatskoj, kao i u drugim katoličkim zemljama, u četvrtak koji pada 60 dana nakon Uskrsa. Ovaj blagdan se slavi u čast Euharistije, odnosno kruha koji se prema katoličkoj vjeri pretvara u tijelo Isusa Krista tijekom mise.

Tijelovo se obilježava u spomen na Posljednju večeru, koju je Isus imao sa svojim učenicima prije nego što je bio uhićen i razapet. Na Posljednjoj večeri, Isus je sa svojim učenicima podijelio kruh i vino, rekavši da su to njegovo tijelo i krv, te je rekao učenicima da to čine u njegov spomen. Ovaj događaj se spominje u Evanđeljima i smatra se ključnim ustanovljenjem euharistije u katoličkoj vjeri. Upravo je to ustanovljenje euharistije obilježeno na Tijelovo, kada se u okviru mise vjernicima dijeli hostija, koja predstavlja tijelo Kristovo.

Tijelovo, dakle, slavi spomen na Posljednju večeru, na kojoj je Isus ustanovio euharistiju, i vjernici se na taj dan okupljaju u crkvama kako bi se prisjetili tog događaja i primili hostiju, koja simbolizira tijelo Kristovo.

U Hrvatskoj, Tijelovo je neradni dan i obično se obilježava odlaskom na misu, druženjem s obitelji i prijateljima te raznim pučkim svečanostima u gradovima i selima. U nekim dijelovima Hrvatske, nakon procesije, organiziraju se pučke svečanosti, koje uključuju igre, nastupe pjevačkih skupina i koncerte.

Tijelovo je službeni državni praznik i u: Austriji, Boliviji, Brazilu, Dominikanskoj Republici, Istočnom Timoru, Njemačkoj, Lihtenštajnu, Monaku, Poljskoj, Portugalu, San Marinu, Sejšelima, Španjolskoj i Švicarskoj, javlja portal Neradni dani.

Na Tijelovo nadbiskup Križić predvodi misu u splitskoj katedrali

Svetkovina Tijelova svečano će biti proslavljena u četvrtak 19. lipnja u splitskoj katedrali svečanim euharistijskim slavljem u 19 sati koje predvodi splitsko-makarski nadbiskup mons. Zdenko Križić. Od podne do večernje sv. mise bit će izložen Presveti Oltarski Sakrament na klanjanje. Nakon večernje svete mise bit će blagoslov s Presvetim na Peristilu.