Dan karijera na Aspiri mijenja živote!

Deveti Dan karijera je još jednom na Aspiri okupio studente, poslodavce, profesore, stručnjake te eminentne paneliste s istim ciljem – pružiti studentima mogućnost stjecanja prakse koja će ih odvesti do karijere iz snova.

Na samom početku okupljeni su imali priliku pogledati što je Dan karijera omogućio prošlim generacijama studenata te kako im je promijenio profesionalnu karijeru i koja su nova znanja i vještine stekli.

Nakon toga okupljenima su se obratili predstavnici struke te dekan Veleučilišta Alen Jerkunica.

- Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas na devetom Danu karijera s ciljem spajanja studenata i poslodavaca kako bi im omogućili najbolju priliku za posao. Moram naglasti kako je Aspira vjerojatno prva i jedina institucija koja ima praksu od prve godine. Ovaj dan i broj poslodavaca pokazuje nam koliko su cijenjeni naši studenti i ono što mogu donijeti poslodavcima. Za studente je ovo jedinstvena prilika za koju vjerujem da će je odlučno ugrabiti, otvorio je deveti Dan karijera dekan Jerkunica.

Među predstavnicima struke bio je i alumni Aspire Ante Ugrin što najbolje pokazuje kako uz obrazovanje na Aspiri uspješna karijera neće izostati.

- Kao alumni ponosan sam kada vidim koliko se Aspira razvila u ovih 15 godina i smatram da na dobar način pomaže studentima i ostalima da na najbolji način odaberu svoju karijeru, rekao je Ante Ugrin iz AC Marriot-a.

Nakon svečanog otvorenja Dana karijera studenti su krenuli na tematske panele koji su se paralelno odvijali u tri dvorane.

Govornici na svakom od panela predstavili su studentima poslovne izazove koji su pred njima te u kojem smjeru će se razvijati njihove struke, a zatim i udjelili savjet kako se s njima najbolje nositi i napredovati.

Panel za studente Sportskog menadžmenta The biggest challenges of a sports career predvodili su uspješni sportaši u dva najveća sporta u Hrvatskoj uz moderiranje Regine Zubanović. Iskustva za vrijeme karijere i nakon nje podijelili su Stipe Pletikosa, tehnički direktor Hrvatskog nogometnog saveza te bivši kapetan reprezentacije Hrvatske te Roko Leni Ukić, bivši kapetan košarkaške reprezentacije koji je upravo prestao s profesionalnim igranjem košarke.

- Dok sam još uvijek aktivno igrao razmišljao sam što je najbolji korak za dalje te se odlučio za studiranje. O nogometu sam i prije dosta znao, ali mi je obrazovanje dalo kredibilitet i mogućnost da s reprezentacijom stvaram uspjehe koji me dodatno motiviraju za daljnji rad, ispričao je Pletikosa.

Drugi panelist, netom umirovljeni Roko Leni Ukić studentima je dao perspektivu o razlici NBA i europske košarke.

- U NBA-u se oko ekipe brine i više od 30 ljudi dok je u Europi to značajno manje, do sedam ljudi. Također, kao specifičnost NBA bih izdvojio i usredotočenost na sponzore i navijače kao ključni dio njihovog poslovanja, povukao je paralelu Ukić.

Drugi panel Future is now: Insights from tech experts za studente računarstva okupio je stručnjake iz tech zajednice.

Sudionici panela bili su Mladen Maras, senior direktor softverskih rješenja u Span d.d.-u, Ivan Pavičić, engineering manager u SpaceShard–u, Tomislav Čipčić, osnivač i glavni direktor u Panzer Division Games uz moderaturu Pinije Poljaković.

Kao ključna tema panela nametnula se uloga umjetne inteligencije i njenog utjecaja na poslove developera što je izazvalo zabrinutost kod studenata. Ipak mišljenja stručnjaka su ih umirila.

- IT gleda AI kao alat, kao što su na primjer čekić, kemijska, olovka ili tipkovnica. AI neće uzeti posao IT sektoru već su developeri ti koji umjetnom inteligencijom trebaju znati upravljati i iskoristiti je unaprjeđenje procesa, nagalsili su panelisti.

Također, kao aktualnosti iz struke panelisti su diskutirali o brzorastućoj industriji igara.

- Industrija igara je kao industrija filma te nudi pregršt mogućnosti za zaposlenje. Postoji cijeli niz poslova poput animacije, oblikovanja tona, grafičkog dizajna, testiranja i sličnih u kojima se možete pronaći, potaknuli su ih panelisti na prihvaćanje novih prilika.

Zaključno, panelisti su poslali poruku budućim IT stručnjacima.

- Ne mora vas biti strah, imate talent i samo se morate nastaviti unaprijeđivati te pronađite svoju strast i razvite je.

U konferencijskoj dvorani studenti Međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu i turizmu imali su priliku čuti predavanje Stand out: The key role of self-branding in professional development vlasnika marketinške agencije Promosapiens Dalibora Šumige na temu selfbranding – a i na koji način najbolje iskoristiti percepciju sebe za posao i zaradu.

Pri završetku predavanja Šumiga je studentima dao nekoliko savjeta za uspješan selfbranding.

- Prije svega nemojte miješati politiku i biznis jer je to loše za vaš brend i time zanemarujete polovinu publike. Također, morate biti kritični prema sebi i biti spremni priznati da ne znate. Savjetujem vam da ne budete rob svoga posla i uživate u životu. Nemojte se obazirati na hejtere jer i oni vas prate i zapravo su vaši fanovi, prenio je svoje savjete studentima Šumiga.

Po završetku svih panela došlo je vrijeme za razgovore s poslodavcima kojih je bilo više od pedeset. Svaki od studenata imao je priliku razgovarati s tri poslodavca te će kod jednoga od njih provesti stručnu praksu i otvoriti si vrata i za budući posao.

- Ovo nam je iznimna prilika. Uživali smo u panelima, a zatim razgovarali s poslodavcima i veselimo se stručnim praksama koje će nam pomoći u razvoju karijere, zaključili su studenti s porukom o važnosti Dana karijera.

Osvrt na studente dali su i poslodavci.

- Zaključili smo da su ove godine najbolji kandidati s najboljim prezentacijskim vještinama. Među mnogima svakako bi spomenuli Filipa iz Crne Gore koji pohađa studijski smjer Gastronomija te se izdvojio svojim pogledom na razvoj karijere, prokomentirali su iz Hotela Split.