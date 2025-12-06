DAN DUBROVAČKIH BRANITELJA Franković: "Zahvaljujem što ste današnjim generacijama omogućili život u ponosnom gradu pod Srđem"

Danas se obilježava Dan dubrovačkih branitelja i blagdan svetog Nikole – datum duboko urezan u kolektivno sjećanje Grada. Na isti dan prije 34 godine Dubrovnik je doživio jedan od najtežih trenutaka svoje povijesti, kada je umjesto dječjeg smijeha grad probudila agresija, razaranje i strah.

U znak zahvalnosti braniteljima koji su obranili Grad i omogućili generacijama koje su došle nakon njih život u slobodi, gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković uputio je prigodnu čestitku, koju u nastavku prenosimo u cijelosti:

"Poštovane Dubrovkinje i Dubrovčani, poštovani branitelji,

Na današnji dan, umjesto dječjeg osmijeha i poklona za svetoga Nikolu, dubrovačka su se djeca prije 34 godine probudila uz najgore zvuke na svijetu - zvuke neprijateljskog oružja. Radost u očima je zamijenio strah i bol koje je donio najteži agresorski napad na naš Grad.

Ali on se nije dao, niste ga u ruke neprijatelja dali Vi – naši branitelji.

Tada su ga obranili vaša hrabrost, vaše zajedništvo i, najveće oružje, vaša ljubav prema Dubrovniku. Mnogi ste tada i sami bili vrlo mladi; mladost tog vremena izgledala je posve drukčije nego danas. Upravo zato vam danas zahvaljujem što ste današnjim generacijama omogućili život u ponosnom gradu pod Srđem.

S posebnim se pijetetom prisjećamo branitelja i civila koji su dali svoj život. Njihova žrtva u nasljeđe nam je ostavila slobodu koju uživamo. Na nama je odgovornost njegovati kulturu sjećanja – jer grad Dubrovnik žrtvu svojih građana nikada neće zaboraviti.

U ime Grada Dubrovnika i svoje osobno, svim Dubrovkinjama i Dubrovčanima, a posebno našim braniteljima i njihovim obiteljima, čestitam Dan dubrovačkih branitelja i blagdan svetog Nikole", poručio je Franković.