Dan crvenih haljina: U Splitu javnozdravstvene akcije i panel o moždanom udaru kod žena

Svake godine, prvog petka u veljači obilježava se Dan crvenih haljina – javnozdravstvena kampanja kojom se podiže svijest o moždanom udaru kod žena, bolesti koja je, upozoravaju stručnjaci, i dalje nedovoljno prepoznata, nedovoljno istražena i nedovoljno liječena.

U Hrvatskoj je obilježavanje ove kampanje uvelo Hrvatsko neurološko društvo 2019. godine, a simbol je crvena haljina – haljina kao univerzalna slika žene i crvena kao boja zdravlja i života, ali i upozorenja.

Alarmantne brojke: Godišnje oboli do 12 tisuća ljudi

Iako se učestalost moždanog udara povećava s godinama, sve češće pogađa i mlađe – do 45. godine života. Prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj od moždanog udara godišnje oboli između 11.000 i 12.000 osoba, dok ih približno 5.000 umre – među njima oko 3.000 žena i 2.000 muškaraca. Moždani udar drugi je uzrok smrti u Hrvatskoj.

Obilježavanju Dana crvenih haljina i ove se godine priključuje Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split. U petak, 6. veljače, od 9 do 11 sati na glavnom ulazu u stacionar Firule liječnici i medicinske sestre provodit će javnozdravstvenu akciju.

Građani će moći izmjeriti razinu šećera u krvi i krvni tlak te dobiti informacije o prevenciji i simptomima moždanog udara.

Zdravstvena škola Split: Mjerenja, panel i revija crvenih haljina

Dan crvenih haljina tradicionalno obilježava i Zdravstvena škola Split. U 10 sati u atriju škole organizira se javnozdravstvena akcija mjerenja glukoze u plazmi, arterijskog tlaka i tjelesne mase.

U 12.30 sati, u školskoj multimedijskoj dvorani, održat će se panel rasprava "Moždani udar kod žena", na kojoj će sudjelovati predstojnik Klinike za neurologiju KBC-a Split doc. dr. sc. Krešimir Čaljkušić, dr. med., specijalist neurologije i subspecijalist intenzivne medicine, te Marino Marčić, dr. med., specijalist neurologije sa Zavoda za vaskularnu neurologiju i intenzivno liječenje Klinike za neurologiju KBC-a Split.

Tijekom programa bit će prikazani slučajevi tri žene oboljele od moždanog udara, a obilježavanje završava modnom revijom crvenih haljina koje će nositi nastavnice i učenice škole.