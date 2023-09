Damir Karanušić najbolji je kaštelanski policajac: "Današnja nagrada je plod rada mene i mojih kolega"

Riječ je o Damiru Karanušiću, službeniku Policijske postaje Kaštela. Na prijemu je sudjelovao gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, dogradonačelnica Jadranka Matok Bosančić te načelnik Policijske postaje Kaštela Neno Gudelj.

"Čestitam Damiru, i našem načelniku na ovom priznanju. Naša suradnja je izuzeto dobra, što se tiče Gradske uprave i policije, komuniciramo na tjednoj bazi. Imamo problema kao i svi, a to je nedostatak policajaca, nedostatak prostora te mogućnost vlastite Prometne policije. To su problemi koje ne možemo riješiti sami nego ćemo u dogledno vrijeme riješavati kroz dogovor sa Ministarstvom. Svjesni smo da fali policajaca na području grada, te razmišljamo o mogućnosti prebacivanja Policijske postaje u prostorije Kemijske škole. Ovih dana sam bio u obilasku Mjesnih odbora te su građani spomenuli kako bi češće htjeli vidjeti policajce i komunalne redare u obilasku. Ono što želim naglasiti je da je 93% građana Kaštela uzorni građani, a onih 3% su građani zbog kojih bi trebalo biti više policije i redara. Prije 15-ak.godina u Kaštelima smo imali kontakt policajce koji bi po cijeli dan prolazili rivom, oko banke, pošte i građani su se osjećali sigurnije, ne kažem da danas nismo sigurni ali to je bila jedna dobra priča koja se nije nastavila zbog nedostatka kadra", pojasnio je Ivanović.

"Koristim prigodu da pohvalim sve policajce Kaštela te da vam čestitam vaš dan. Kao što je rekao gradonačelnik, suradnja nam je izuzetna, a vi svaki dan pokazujete da to nije samo posao, nego poziv, jer 24 sata ste tu i duhom i tijelom, te svim svojim aktivnostima pridonosite našoj sigurnosti", kazala je Matok Bosančić.

"Zahvaljujem Gradskoj upravi na današnjem priznanju, i na našoj svakodnevnoj suradnji. Što se tiče manjka ljudi mi to kompenziramo pojačanim radom i prekovremenim smjenama, te dolaskom kolega iz susjednih postaja. Prometna policija je često na kaštelanskim cestama, interventna, također, tako da se stanje sigurnosti može smatrati dobrim. Dapače, naši statistički podaci iz godine u godinu su sve bolji, pa tako ove godine do kraja 9 mjeseca imamo 23 provale i ni jedno teže kazneno djelo.

Kolega Damir Karanušić naš je kontakt policajac već godinama. Osim što radi kao kontakt policajac uskače i u druge poslove kao edukator po odgojno obrazovnim ustanovama, i na svakom polju je jako uspješan", kazao je načelnik Gudelj.

"Devedesete sam došao u policiju kao pričuvni policajac, te sam kasnije postao aktivni policajac. U službi sam 33 godine, današnja nagrada je plod rada mene i mojih kolega, jer smatram da su i oni zaslužni za moju nagradu. Što se tiče Grada, imamo jako dobru suradnju, najviše sa komunalnim redarima, te sa prometnom policijom s kojima radim svaki dan. Zahvaljujem još jednom na nagradi Gradu Kaštela i mojim kolegama", kazao je Karanušić.