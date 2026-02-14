Dalmatinski temperament u Londonu: Tudor pred najvećim izazovom karijere

Ovoga jutra stigla je službena potvrda kako Igor Tudor preuzima klupu posrnulog engleskog velikana.

Tottenham je zaključio turbulentno razdoblje smjenom dosadašnjeg trenera Thomasa Franka, a rješenje za završnicu sezone pronašao je u Tudoru. Hrvatski stručnjak preuzet će momčad odmah po ishođenju radne dozvole i voditi je do kraja natjecateljske godine.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Vijest koja je posljednjih dana kružila medijima potvrdio je i poznati insajder Fabrizio Romano, čime je i službeno započelo novo poglavlje za londonski klub. Tudor tako prvi put u trenerskoj karijeri dolazi u Premier ligu, i to u trenutku kada Spursi traže stabilnost i kontinuitet rezultata.

Po dolasku je naglasio kako je svjestan težine zadatka. Istaknuo je da momčad ima kvalitetu, ali da je ključno uspostaviti veću dosljednost u igri, podići energiju i jasnije organizirati sustav kako bi se brzo osjetio napredak na terenu.

Tudor je bez angažmana od kraja listopada prošle godine, kada je završio epizodu u Juventusu. Njegov mandat u Londonu zasad je ograničen na nekoliko mjeseci, dok uprava paralelno razmatra dugoročnije opcije. Među imenima koja se spominju nalazi se i Mauricio Pochettino, trenutačni izbornik SAD-a, ali i drugi kandidati poput Roberta De Zerbija te Andonija Iraole.

Ipak, dio javnosti s dozom opreza gleda na ovaj potez. Tudor tijekom karijere nije imao dugotrajne mandate, a rezultati su mu znali varirati. Najveći trofej osvojio je s Hajdukom 2013. godine, dok je kroz godine vodio niz klubova diljem Europe, od Grčke i Turske do Italije i Francuske.

Pred njim je sada zasigurno najzahtjevniji izazov dosad – stabilizirati posrnuli Tottenham i uvjeriti skeptike da može ostaviti upečatljiv trag na najvećoj pozornici, onoj engleskoj.

MOŽE LI VEDRI DALMATINAC USPJETI U SIVILU LONDONA?

Spursima već godinama ne ide prema planu, a vrhunac krize došao je ove sezone u kojoj se nalaze tek na 16. mjestu Premier lige, sa svega pet bodova iznad zone ispadanja. Iako su prošle sezone osvojili Europsku ligu protiv Manchester Uniteda, taj trofej nije donio željeni uzlet – naprotiv, rezultati su dodatno pali i klub kao da tone još dublje.

Kvaliteta u momčadi nije sporna, no ostaje pitanje može li Igor Tudor svojom energijom i autoritetom probuditi „uspavane pijetlove“ te ih u završnici sezone stabilizirati i udaljiti od neugodne borbe za ostanak u ligi.

Engleska javnost već sada pomno secira Tudorov dolazak na klupu Tottenhama, svjesna njegove čvrste filozofije i dosadašnje karijere. Dio navijača zna što može očekivati – disciplinu, agresivan presing i jasnu strukturu igre – ali istodobno traže brze i konkretne rezultate. U Premier ligi strpljenja nema mnogo, pa će već prve utakmice pokazati može li Tudor ispuniti visoka očekivanja koja ga dočekuju na Otoku.

Ono što sigurno znaju jest da kod Tudora jedna stvar nikada ne dolazi u pitanje – fizička sprema i prepoznatljiv stil igre. Stil koji se u Splitu dobro pamti, ali ne bez podijeljenih mišljenja i različitih iskustava.

Prema riječima francuskog novinara Pierre-Etiennea Minonzija, Igor Tudor poznat je po jasnom i zahtjevnom pristupu – kod njega vrijedi jednostavno pravilo: tko ne ispunjava fizičke zadatke, teško će igrati. U Marseilleu je forsirao sustav 3-5-2 i visoki intenzitet, zbog čega su u drugom planu znali ostati i tehnički najdarovitiji pojedinci ako nisu odgovarali njegovim trkačkim standardima. Momčad je završila treća u Ligue 1, uz bodovni učinak bolji nego sezonu prije, a Tudor je ostavio dojam izravnog trenera koji ne traži simpatije, već disciplinu i maksimalan angažman.

Sličan stil pokušao je nametnuti i u Juventusu, gdje je preuzeo momčad u ožujku 2025. godine. U početku je stabilizirao ekipu i izborio plasman u Ligu prvaka, no kasnije su se pojavile napetosti unutar kluba, posebice oko kadrovske politike i izbora igrača. Nakon niza slabijih rezultata i čestih promjena u sastavu, Juventus je prekinuo suradnju. Unatoč tome, Tudor je ostao prepoznat kao trener koji inzistira na agresivnom presingu, brzoj i okomitoj igri te čvrstoj obrambenoj strukturi – identitetu koji pokušava usaditi svakoj momčadi koju vodi.

Tottenham je u ovom trenutku tražio prije svega kratkoročno rješenje – trenera koji može uskočiti odmah i preuzeti momčad do kraja sezone. Takav okvir automatski je suzio izbor, a prioritet je bio netko s iskustvom rada na visokoj razini i jasnim, prepoznatljivim stilom igre.

U klubu vjeruju da Igor Tudor donosi upravo ono što im trenutačno nedostaje: energiju, odlučnost i napadački pristup. Njegove momčadi poznate su po visokom presingu i direktnoj igri prema naprijed, što se uklapa u želju Spursa da promijene dojam i podignu tempo igre.

Važan faktor u odluci bila je i njegova sposobnost da u kratkom roku podigne razinu izvedbi. U prijašnjim angažmanima znao je otvoriti mandat snažnim serijama rezultata prije nego što bi došlo do zastoja. Upravo zato u Londonu računaju na njegov „inicijalni efekt“.

Iako je zasad predviđen kao privremeno rješenje, dobar niz rezultata mogao bi promijeniti planove uprave. Ako Tudor brzo stabilizira momčad i vrati samopouzdanje, pitanje dugoročnog ostanka moglo bi se ponovno otvoriti.