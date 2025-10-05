Dalmatinski reper Stee Lud predstavio svoju prvu solo pjesmu

Dalmatinski reper Stee Lud, član kaštelanskog rap kolektiva Podrumatik (Stee Lud, Zenza i Toka), predstavio je svoju prvu solo pjesmu pod nazivom "Mene ništa ne pitaj", koju prati i spot sniman u Kaštelima, u autentičnom dalmatinskom ambijentu. Produkciju pjesme (kao i dosadašnje projekte Podrumatika) potpisuje Škija studio - Toka (Marin Tokić).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tematika pjesme prati karakterističan dalmatinski mentalitet – stav "pusti me stat, ne pitaj me ništa", gdje se Stee Lud u svojoj ulozi "pravi lud" i živi svoj đir, bez previše tuđeg zadiranja u privatnost kako kaže u tekstu. Riječ je o iskrenom i opuštenom prikazu lokalnog načina života, daleko od vanjskih utjecaja.

Singl "Mene ništa ne pitaj" prvi je samostalni korak repera, no dolazi uz podršku cijelog kolektiva Podrumatik. Time se nastavlja stvaranje prepoznatljivog dalmatinskog rap identiteta, koji u zadnje vrijeme sve snažnije ulazi na hip-hop scenu.