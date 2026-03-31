Dalmatinski derbi na Poljudu: Jadran i Jug u borbi za vrh ljestvice

Borba za vrh prvenstvene ljestvice seli se u srijedu na Poljud, gdje Jadran i Jug od 20 sati igraju utakmicu koja bi mogla imati velik utjecaj na rasplet sezone. Podsjetimo, liga se nakon 11 kola podijelila na onu „za prvaka” i onu "za ostanak", a oba dalmatinska kluba nalaze se u gornjem domu, među najboljih šest momčadi.

Splićani su trenutačno vodeći s 31 bodom, Mladost je druga s 30, dok su Dubrovčani treći s 29 bodova, uz napomenu da Jadran i Jug zasad imaju utakmicu manje. Nakon ovog, 13. kola, očekuju nas još tri, a potom kreće razigravanje za prvaka – četvrtfinale. Važno je tko će dohvatiti tu "jedinicu", zbog potencijalno povoljnijeg ždrijeba u nastavku natjecanja.

Podsjetnik na ogled u Gružu

Sad kad smo ukratko ponovili gradivo za one koji nisu toliko u tijeku s događanjima u bazenu, možemo najaviti sam dalmatinski derbi. U prvenstvu su se Jadran i Jug susreli krajem veljače u Gružu, gdje je domaćin slavio nakon peteraca (12:11) i nanio aktualnim prvacima Hrvatske jedini poraz ove sezone u domaćoj ligi.

Splićani bi se eventualnom pobjedom dodatno zacementirali na vodećoj poziciji, dok bi u drukčijem raspletu "jedinicu" mogla preuzeti momčad trenera Vjekoslava Kobešćaka.

Bijač: "Moramo popraviti obranu"

Jadranaši su za vikend odigrali iscrpljujući uzvrat protiv Panathinaikosa i izborili polufinale Eurokupa. Bez puno vremena za predah, Bijača uoči Juga očekuje još zahtjevniji susret: "Iza nas je zahtjevna utakmica protiv Panathinaikosa, što smo i očekivali prije samog početka serije. Unatoč lošem otvaranju i zaostatku tijekom cijele utakmice, pokazali smo karakter i, uz određenu napadačku inspiraciju, ipak preokrenuli susret u svoju korist, što je najbitnije. Sada nas očekuje još teža utakmica protiv sjajne ekipe Juga, koja nas je jedina pobijedila u prvenstvu. Sigurno je da prije svega moramo popraviti obrambeni dio, koji nije bio na razini u utakmici s Grcima, jer bez toga nećemo imati nikakve šanse", jasan je bio Bijač.

Dodao je kako ponovno očekuje napet susret do samog kraja, sličan scenarij onome iz Gruža: "Očekujemo sličnu utakmicu, neizvjesnu do posljednje sekunde, i spremamo se za to. Sigurno je da bi pobjeda protiv ekipe Juga puno značila u pokušaju osvajanja te "jedinice" uoči doigravanja za prvaka Hrvatske. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali vjerujem da ćemo pronaći snage i pred punim bazenom na Poljudu ostvariti još jednu veliku pobjedu", poručio je prvi vratar Jadrana.

Publika ponovno može biti važan faktor

Dalmatinski derbi rijetko razočara. Publika je protiv Panathinaikosa bila veliki vjetar u leđa Jadranu, a nema sumnje da bi i u srijedu mogla odigrati važnu ulogu.

Ako ne možete na Poljud, utakmicu možete pratiti na Zoni Sport TV od 20 sati.