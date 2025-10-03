Dalmatinski bajkeri pozdravljaju se s ljetom uz još jednu humanitarnu akciju

Moto klubovi Vuk Samotnjak iz Splita, Free Riders iz Klisa, Noćni Jahači iz Trilja, Sjene, Quantum i Uspomena iz Kaštela te Konoba Rudine, u suradnji s Humanitarnom udrugom Adonis, organiziraju veliku humanitarnu akciju pod nazivom "Adio Lito" i još jedan party za pamćenje s humanitarnom lutrijom i aukcijom.

Bajkersko druženje s plemenitom svrhom održat će se 4. listopada s početkom u 18 sati u club houseu MK Sjene u Kaštel Štafiliću. Prikupljat će se sredstava za opremanje kabineta za senzornu i fizikalnu terapiju, koji će omogućiti djeci i mladima s teškoćama bolju kvalitetu života, stručnu terapijsku pomoć i veću uključenost u zajednicu.

Ovom akcijom bajkeri i njihovi prijatelji još jednom potvrđuju kako nisu samo ljubitelji motora i druženja, već i ljudi velika srca, spremni pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija.

"Pozivamo sve građane, obitelji i prijatelje da nam se pridruže i zajedno pridonesu stvaranju boljeg sutra za naše najmlađe heroje. Ulaz je besplatan, posjetitelje očekuje tombola, a svi koji ne mogu doći, a žele se priključiti našoj akciji, mogu donirati jednostavnim skeniranjem 2D barkoda ili putem uplatnice. Donacije se mogu izvršiti na IBAN: HR1724020061101141976 (Udruga Adonis); svrha uplate: Donacija – akcija Adio Lito", poručuju organizatori.

Humanitarna akcija "Adio Lito" dokaz je kako zajedništvo, solidarnost i velikodušnost ne poznaju granice, a dalmatinski bajkeri primjer su koliko se može učiniti kada se udruže dobra volja i veliko srce.