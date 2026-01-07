Dalija: "Ne znam što je premijer jeo tijekom blagdana"

Dalija Orešković oglasila se na društvenim mrežama o aktualnim političkim odnosima i porukama koje, kako tvrdi, dolaze iz Banskih dvora. U osvrtu je posebno kritizirala premijera Andreja Plenkovića, poručivši da mu je, kako navodi, "poremetilo svijest o tome gdje su granice njegovih ovlasti i čemu služi oporba u demokratskim državama".

"Ne znam što je premijer jeo tijekom blagdana, ali poremetilo mu je svijest o tome gdje su granice njegovih ovlasti i čemu služi oporba u demokratskim državama", napisala je Orešković.

U nastavku objave naglasila je kako u demokratskim sustavima oporba ne smije pristajati na pritiske, ultimatume i politički diktat, a premijerovu komunikaciju ocijenila je zabrinjavajućom.

"U demokratskim državama oporba ne pristaje na ultimatume i diktat jednog čovjeka", poručila je.

Posebno se osvrnula na formulaciju koju pripisuje premijeru, navodeći da je riječ o političkom stilu koji prelazi granice demokratske prakse.

"Plenkovićevo 'samo ako' demonstracija je sile i autokracije. Hrvatska ne voli ni silu ni autokraciju, a ova Plenkovićeva ionako već predugo traje", stoji u njezinoj objavi.

Orešković je potom iznijela i prijedlog kako bi oporba, prema njezinu mišljenju, trebala odgovoriti na ono što naziva premijerovom ucjenom, pritom spominjući i izbor važnih dužnosnika u pravosuđu.

"Na ovakvu ucjenu premijera, treba odgovoriti da u tom slučaju ustavne suce i predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda nećemo izabrati", navela je.

U zaključku je poručila da građanima nisu potrebne institucije koje, kako smatra, služe interesima jedne politike i jednog čovjeka, nego institucije koje su neovisne i u funkciji demokracije.

"Hrvatskim građanima ne trebaju institucije koje služe autokratskom i koruptivnom režimu jedne stranke i jednog čovjeka koji su si umislili da imaju vječnu pretplatu na vlast u državi", zaključila je Orešković u objavi na društvenim mrežama.