Dalić utakmicu protiv Gibraltara počinje s postavom koja nikad nije zajedno igrala

Hrvatska nogometna reprezentacija od 20.45 sati (NovaTV) nastavlja kvalifikacije za plasman na SP 2026. godine. Vatreni u Varaždinu dočekuju Gibraltar, najslabiju reprezentaciju naše skupine, a izbornik Zlatko Dalić odlučio je priliku dati igračima iz drugog plana

HRVATSKA: Kotarski - Marco Pašalić, Pongračić, Erlić, Bradarić - Moro, Kovačić - Majer, Baturina, Fruk - Ivanović

GIBRALTAR: Hankins - Annesley, Lopes, Jolley, Ronan - Richards, Bent, Valarino - Scanlon, Perera, De Barr

Treba biti maksimalno ozbiljan, ovaj protivnik napreduje, imaju klub u Konferencijskoj ligi. Nije lako igrati ni s kim, ali se nadam da ćemo uzeti sva tri boda, kaže Mateo Kovačić koji se nakon duge pauze zbog ozljede vraća u redove reprezentacije te dodaje: Najbitniji je pristup, ako zabijemo rani gol, utakmica će se razviti kako mi želimo. Najbitnije je da damo sve od sebe.

Igra nam samo pobjeda, moramo dati sve od sebe. Oni se žele dokazati protiv nas, igraju van svojih mogućnosti i možeš imati problema ako im pustiš. Zato moramo zabiti što prije, ali treba biti strpljiv. Ne smijemo zaboraviti da nam je Gibraltar skoro prvi zabio. Imat ćemo posjed lopte i moramo to iskoristiti, upozorio je svoje igrače Zlatko Dalić, piše tportal.

Izbornik Zlatko Dalić je najavio promjene u redovima Vatrenih, protiv slabašnog protivnika priliku će dobiti igrači iz 'drugog plana' pa ćemo na terenu vidjeti postavu koja do sada još nije igrala zajedno. No, sve osim uvjerljive pobjede Hrvastke u večerašnjoj utakmici bilo bi u rangu svjetskog čuda, senzacije stoljeća

'Došli smo igrati svoju utakmicu, vjerujemo u sebe i sve ćemo učiniti kako bismo ostvarili što pozitivniji rezultat' kazao je gibraltarski reprezentativac Kian Ronan te dodao: Svakom igraču je želja i san igrati protiv igrača kao što je Luka Modrić. Ovo je privilegij i sretan sam što sam ovdje. Što se tiče Luke Modrića, on je fantastičan igrač, ima sjajnu karijeru. Pratim ga otkako sam bio mali, uvijek sam volio njegov način igre

Hrvatska ima fantastičnu momčad, iznimno poštujemo Hrvatsku, mi imamo svoj plan igre i pokušat ćemo ga ostvariti. Želimo napredovati, rekao je gibraltarski izbornik Scott Wiseman i dodao: Znam i razumijem što prolaze moji igrači. Znam što znači biti 'underdog', prošao sam kroz tu bol...

U prvoj međusobnoj utakmici ovih kvalifikacija za SP Hrvatska je pobijedila Gibraltar čak 7:0. Za Vatrene su po dva gola zabili Kramarić i Ivanović, a po jednom su gol slabašnog protivnika punili Perišić, Budimir i Pašalić

Hrvatska drži prvo mjesto ljestvice skupine L s 13 osvojenih bodova koliko ima i Češka. No, Vatreni imaju puno bolju gol-razliku, Hrvatska je na +16, a Češka na tek +5, a uz to izabranici Zlatka Dalića imaju i utakmicu manje. Gibraltar? Na samom je dnu, pet utakmica i svih pet poraza uz gol-razliku 2:17...