Dalić uoči novih utakmica Vatrenih: "Cilj nam je svih šest bodova. Modrić hvala Bogu nastavlja do Eura, ja se nadam i dalje"

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u razgovoru za Dnevnik Nove TV iznio je svoja razmišljanja uoči skorašnjeg nastavka kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Vatreni će u petak 8. rujna na Rujevici ugostiti Latviju, a tri dana kasnije gostovat će u Armeniji.

Obje utakmice moći ćete gledati u izravnom prijenosu na Novoj TV i gol.hr-u, a evo kako diše izbornik prije tih susreta

"Kreće nova akcija, nakon Lige nacija. Na papiru dva lagana protivnika, međutim mi to tako ne smijemo shvatiti. Moramo jako ozbiljno shvatiti obje utakmice, pogotovo ovu prvu protiv Latvije. Dolazi nam rasterećen protivnik, doći će nadigravati se, nemaju što izgubiti. Nakon toga nas čeka Armenija i nama su bodovi važni ako hoćemo na Euro, a naravno da hoćemo na Euro. Očekujemo teške utakmice, bit ćemo maksimalno spremni i mislim da mi to u ovom trenutku možemo napraviti."

"Cilj nam je svih šest bodova"

Idemo po svih šest bodova u ovom ciklusu?

"Pa to nam je cilj, da što prije uhvatimo te bodove koji će nam biti garancija za Euro. Utakmica po utakmica i nastojati što prije riješiti tu situaciju."

Puno igrača je promijenilo klubove ovog ljeta, čak desetorica. Što kažete na te transfere?

"Mislim da je bio sjajan prijelazni rok, svi naši igrači su otišli na bolje, u bolje klubove. Ja kao izbornik mogu biti zadovoljan s njima i misim da imamo spremnu reprezentaciju."

"Modrić nastavlja s nama do Eura"

Luka Modrić nastavlja. Možete li nam sada otkriti je li tu bilo kakvih pregovora?

"Njegova želja je bila neupitna, mi smo razgovarali nakon Španjolske, on je odlučio sam da ide dalje i ja sam to prihvatio. Nadao sam se i vjerovao da će nastaviti s nama i hvala Bogu nastavlja do Eura, ja se nadam i dalje, ali vidjet ćemo. Hvala mu na toj odluci."

Ima li možda nekih uvjeta u smislu štednje s obzirom na njegove godine?

"Kao i do sada, sve ćemo se mi dogovoriti. On je stalno tu."

Kovačić je prešao iz Chelseaja u Manchester City i snašao se fenomenalno.

"On je tamo uhvatio svoju poziciju prije nego što su drugi očekivali. Kad je Guardiola vidio kakvog je igrača dobio, stavio ga je odmah u prvu ekipu."