Dalić protiv Gibraltara rotira momčad: Dat će priliku novoj generaciji i povratnicima

Reprezentacija Hrvatske u nedjelju će protiv Gibraltara nastaviti kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. u Varaždinu (20:45, specijalna emisija na Novoj TV već od 20 sati), reprezentacija koju su Vatreni u lipnju svladali čak 7:0.

Nakon remija bez pogodaka u Pragu protiv Češke, izbornik Zlatko Dalić odlučio je ozbiljno rotirati momčad i priliku dati igračima koji su dosad imali manju minutažu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Najveća promjena je očekivana pošteda Luke Modrića, dok bi njegovo mjesto trebao zauzeti Mateo Kovačić, koji se vraća nakon ozljede i traži ulazak u formu. U veznom redu očekuje se i Lovro Majer, dok bi Marco Pašalić mogao uskočiti u početnu postavu. Nije isključeno ni da od prve minute zaigra Toni Fruk ili Martin Baturina. Prvi je dobio 15-ak minuta jučer, dok drugog uopće nije bilo na terenu.

Velike promjene u obrani, novi golman i špica

Velike promjene slijede i u obrani – Gvardiol će također odmarati, a lijevi bok preuzet će povratnik pod nacionalni stijeg Domagoj Bradarić, dok će u središnjoj obrani zaigrati Martin Erlić i Marin Pongračić, a Vušković gotovo sigurno dobiti priliku u nastavku. Na desnom beku mogao bi uskočiti Hrvoje Smolčić, iako nije isključeno da uđe u drugom dijelu, a Dalić se ponovo osloni na Kristijana Jakića.

Dalić je već najavio da će na golu šansu dobiti Dominik Kotarski, dok će u vrhu napada vjerojatno započeti Franjo Ivanović. Jedini starter iz Praga trebao bi biti Ivan Perišić koji ne voli preskakati utakmice, ali tko god da zaigra, Vatreni će biti izraziti favorit protiv najslabije reprezentacije naše skupine, piše Gol.hr.