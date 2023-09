DALIĆ O LIVAJI: "Ne želim ulaziti u igre..."

Zlatko Dalić obratio se medijima uoči kvalifikacijskih utakmica za Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj. Hrvatska igra s Latvijom u Rijeci 8. rujna te tri dana zatim u Jerevanu kod Armenije. Hrvatska je u prve dvije utakmice osvojila četiri boda, remijem protiv Walesa u Splitu i pobjedom kod Turske. Novinari su ga pitali o izostanku Marka Livaje s popisa.

"To je priča koja se zakomplicirala. Rekao sam sve u priopćenju. Neću tu temu širiti, moram voditi brigu o svemu. Neću ulaziti ni u kakve igre, donosim odluke i iza njih čvrsto stojim. Sve ostalo su igre, a mene ne zanimaju igre", rekao je Izbornik Hrvatske, piše Index.

O Luki Modriću

"Ja mislim da bi se trebalo objaviti da je on prestao igrati... U lipnju smo razgovarali, ne volimo iskakati u medije, on je tako odlučio, a ja sav sretan. Da je on rekao da odlazi u mirovinu, mi bismo to objavili. Hvala mu na tome, on je naša velika snaga i motiv.

On ima veliki motiv da nastavi i da vodi Hrvatsku na Euru. Moramo biti sretni da je Luka tu, da je Perišić tu, Vida, Brozović. Oni ne igraju zbog starih zasluga, zadužili su reprezentaciju. I dalje su najkvalitetniji na tim pozicijama. Dok je Luka tu, bit će maksimalno unutra", objasnio je Dalić.

Brozović prešao u Saudijsku Arabiju

"Svi smo skeptici prema toj ligi i kraju, prema kvaliteti. Ja sam tamo bio prije deset godina, tada je možda bio problem kvalitete, ali sada moramo pratiti tu ligu jer su vrhunski igrači tamo. Brozović ima pet-šest utakmica možda jačih nego u Italiji, a za njega je i tako neupitno da će svoje dati i istrčati. Ne očekujem da će zato imalo biti lošiji ili bolji."

O prijelaznom roku

"Drago mi je da je Sosa otišao u Ajax, a koji ne uzima igrače koji ne igraju dobro i prije toga ih dobro skautira. Drago mi je zbog njega jer je stagnirao, očekujem ga još boljeg i još svježijeg. Kovačić je otišao u City pod upitnikom i izborio se da bude jedan od najboljih igrača.

Ono što mi stalno govorimo o Kovi, da je to to i onda najbolji trener na svijetu, Pep Guardiola, ga prepozna i ne može zamisliti momčad bez njega. A kod nas stalno neke lokalne sumnje i kritike, vidite koje su to gluposti. Drago mi je zbog toga, veseli me njihova sreća. Livaković je morao otići da ne ostane vječni golman Dinama", piše Index.