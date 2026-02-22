Dalić će nakon SP-a napustiti Vatrene? Mediji spominju reprezentaciju koju bi mogao preuzeti: Konačnih odgovora još nema

Zlatko Dalić trenutačno "luta" Europom, sa svojim asistentom Vedranom Ćorlukom posjećuje hrvatske reprezentativce. Tako je ovaj dvojac nedavno bili u Italiji, na jednom mjestu okupili sve kandidate za "vatrene" koji igraju u tamošnjoj Serie A, a onda se zaputili u Španjolsku. I otišli u posjetu Anti Budimiru, Luki Sučiću i Duji Ćaletu-Caru. Ovaj će dvojac idućih tjedana i put Engleske, točnije Manchestera gdje će na "meniju" biti razgovori s Mateom Kovačićem i Joškom Gvardiolom, piše 24sata.

A dečki su u Španjolskoj imali što vidjeti, Budimir je zabio Real Madridu, Ćaleta-Car bio strijelac u remiju Real Sociedada i Ovieda. Dalić je još na posljednjem reprezentativnom okupljanju svima dao do znanja kako će na Svjetsko prvenstvo voditi samo igrače koji su u pravoj formi, koji igraju u kontinuitetu. I kako oni s manjkom minuta pod hitno moraju promijeniti svoje klupske statuse.

Hrvatski izbornik marljivo se priprema za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, a još nije poznato kakva će nakon Mundijala biti Dalićeva budućnost. Aktualni ugovor istječe mu ovoga ljeta (poslije Svjetskog prvenstva), a Dalić prvo želi vidjeti hoće li i nakon toga imati dovoljno snage, volje i motivacije za nastavak uspješne avanture na klupi "vatrenih". A čini se kako mu ponuda sa svih krajeva svijeta ne manjka...

Dalić preuzima UAE?

Brojni izvori, pa i dobro obaviješteni mediji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata već danima tvrde kako će Dalić poslije Svjetskog prvenstva preuzeti njihovu reprezentaciju!? Na njihovoj klupi danas sjedi rumunjski strateg Cosmin Olaroiu, ali Emiraćani vjeruju kako bi na ljeto mogli "upecati" ozbiljnije trenersko ime. I privoljeti Zlatka Dalića na povratak na Bliski istok. Sasvim je sigurno kako Dalić još nije prihvatio poziv iz Emirata, bez obzira na brojne napise njihovih medija.

Zanimljivo, nije to prvi put kako je Dalić velika želja superbogatih šeika, već je poznato kako je proteklih godina odbijao izazovne ponude iz Kine, Katra i Saudijske Arabije. I kako mu je hrvatska reprezentacija u tim trenucima bila prioritet, bez obzira što su mu Katrani prema nekim izvorima nudili i 12-13 milijuna eura godišnje. Dalić je sve te ponude hladno odbijao, pokazao privrženost "vatrenima" i hrvatskoj reprezentaciji. No, Emiraćani su uporni, oni ne žele odustati od hrvatskog stručnjaka, Dalić im je trenutačno prvi i jedini "pick" za tu funkciju.

Jasno, puno toga će ovisiti i o konačnom uspjehu hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u SAD-u. Još jedan pozitivan rezultat mogao (trebao) bi zadržati izbornika na aktualnoj funkciji. Konačnih odgovora još nema, ali je poznato kako bi Marijan Kustić (kao i sve druge strukture HNS-a) voljeli vidjeti Dalića na izborničkoj klupi i poslije Mundijala. Sve je sada na izborniku...