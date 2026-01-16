Dalibor Ninčević otkriva velike planove za Solin u ovoj godini. Hoće li opravdati status najboljeg hrvatskog grada za život?

Rastuće cijene nekretnina u Split već godinama tjeraju mlade obitelji da rješenje stambenog pitanja potraže izvan gradskih granica. Sve češće njihov izbor pada na Solin, grad koji se profilirao kao jedna od najpoželjnijih sredina za obiteljski život u Hrvatskoj. Iako se i u Solinu cijene nekretnina postupno približavaju splitskima, interes za život u ovom gradu ne jenjava. Razlog tome leži u kontinuiranim ulaganjima u obitelji, djecu i mlade, razvijenoj društvenoj i sportskoj infrastrukturi, ali i osjećaju zajedništva koji Solin izdvaja od mnogih drugih sredina.

No koliko je danas u Solinu doista lakše doći do stana, kako Grad pomaže mladima, koje su ključne razvojne politike i izazovi te kako zadržati status grada po mjeri čovjeka? O tim temama, ali i o protekloj godini, budućim projektima i poruci građanima, razgovarali smo s čelnim čovjekom Grada Solina, Daliborom Ninčevićem.

Mlade obitelji danas teško u Splitu mogu do stana jer su cijene kvadrata otišle u nebo pa se često odlučuju za život u Solinu gdje je sve više mladih obitelji. Jesu li stanovi pristupačniji u Solinu i na koji način se pomaže mladim obiteljima?

Cijene kvadrata u Solinu danas se sve više približavaju onima u Splitu, što je jasan pokazatelj da građani prepoznaju Solin kao grad u kojem žele živjeti zbog kvalitete života, dostupnosti sadržaja i svega onoga što im naš grad pruža. Solin je dom mnogih mladih obitelji i zaista nastojimo opravdati povjerenje koje su nam ukazali. Kroz mjeru subvencioniranja kamata na stambene kredite pomažemo mladim obiteljima u otplaćivanju prve nekretnine, a dodatno i kroz program subvencioniranja podstanarstva nastojimo olakšati mjesečne troškove onima koji još uvijek nemaju vlastiti dom. Ove je godine čak 107 obitelji ostvarilo pravo na tu subvenciju, što nam je jasan pokazatelj da ovakve mjere imaju smisla. Uz navedene kratkoročne mjere, razmišljamo i dugoročno. Iako Grad Solin trenutačno nema vlastito zemljište za takav projekt, tražit ćemo od države odgovarajuće zemljište na kojem bismo mogli graditi određen broj stanova za mlade obitelji i one kojima je to najpotrebnije, po modelu priuštivog stanovanja po posebnim uvjetima.

Kada se osvrnete na proteklu godinu, što smatrate najvećim postignućem Grada? Jeste li uspjeli ostvariti sve zacrtane planove na području Grada?

Najveće postignuće Grada Solina, uz brojne realizirane projekte i programe, jest činjenica da smo već godinama demografski najmlađi grad u Hrvatskoj. Upravo to smatramo našim najvećim uspjehom i potvrdom da stvaramo okruženje u kojem mlade obitelji žele ostati i graditi svoju budućnost. Vođeni tom činjenicom, tijekom prošle godine dodatno smo povećali sredstva za novčane naknade i mjere kojima želimo pružiti još snažniju potporu obiteljima, djeci i mladima. Tako su od početka rujna povećane naknade za novorođenu djecu, mjesečna naknada za roditeljski dopust od 1 do 3 godine života djeteta, kao i mjesečna naknada za obitelji s četvero i više djece. Osim toga, Grad Solin redovito dodjeljuje stipendije najuspješnijim učenicima i studentima, kao i onima koji se školuju za deficitarna zanimanja, jer želimo ulagati u znanje i stvarati temelje za kvalitetan razvoj naše zajednice.

Solin je proglašen jednim od najboljih gradova u Hrvatskoj za život. Hoće li biti izazovno i u idućoj godini održati opravdati tu nagradu?

Naravno da će biti izazov, ali to je izazov koji rado prihvaćamo. Često smo kritični prema sredini u kojoj živimo, no upravo ovakva priznanja pokazuju da Solin ide u pravom smjeru. Osvojiti drugo mjesto u kategoriji najboljeg grada za život u Hrvatskoj, među svim gradovima srednje veličine, veliko je priznanje za sve nas – za naše sugrađane, udruge, poduzetnike, sportaše, kulturnjake i sve djelatnike Gradske uprave koji svakodnevno daju doprinos razvoju našeg grada.

Ova nagrada nije samo potvrda dosadašnjeg rada, već i snažan poticaj da nastavimo s istim žarom i energijom. Naš cilj ostaje isti – da Solin i dalje bude grad po mjeri svakog čovjeka i grad na koji svi možemo biti ponosni.

Solin se često ističe kao grad obitelji i djece. Kakva je situacija s vrtićima kojih isto nedostaje?

Solin je definitivno grad koji ima, kako volimo reći, slatke brige. Velik broj mladih obitelji iz godine u godinu donosi i sve veći broj djece vrtićke dobi, što stvara pritisak na postojeće vrtićke kapacitete. Unatoč tome što svake godine otvaramo nove odgojne skupine, na našu sreću mjesta je uvijek malo. Samo ove godine osigurali smo sredstva za otvaranje novog vrtićkog centra u Svetom Kaju s četiri odgojne skupine, kao i sredstva za početak radova za dvije nove odgojne skupine u Mravincima. U planu imamo i izgradnju novog vrtića na ulazu u Vranjic, čime vjerujemo da ćemo u narednom razdoblju zadovoljiti potrebe za upisom djece i dodatno rasteretiti postojeće kapacitete.

Kada smo kod djece, koliko Grad pomaže mladima u njihovom školovanju?

Grad Solin prepoznaje da su mladi njegova budućnost, pa zbog toga kontinuirano dodjeljujemo stipendije najuspješnijim učenicima i onima koji se školuju za deficitarna zanimanja. Iznos stipendije iznosi od 100 do 150 eura mjesečno ovisno o kategoriji, a samo ove godine stipendiju je zaslužilo oko 240 učenika i studenata. Uz to, Grad sufinancira i troškove pokaznih karata za učenike i studente kako bi dodatno olakšao troškove roditeljima i mladima.

Što građani mogu očekivati u idućoj godini, koji će projekti i teme biti u fokusu? Grad Solin u 2026. ulazi s najvećim proračunom u povijesti. Kako će se ta sredstva konkretno osjetiti u svakodnevnom životu građana?

Grad Solin u 2026. godinu ulazi s najvećim proračunom u svojoj povijesti, u kojem je sadržan čitav niz projekata važnih za daljnji razvoj grada i poboljšanje kvalitete života naših građana. Poseban naglasak stavljen je na izgradnju novih dječjih vrtića, čime želimo osigurati dovoljno mjesta za svu djecu i olakšati svakodnevicu mladim obiteljima. U planu je i izgradnja sportskog centra u Vranjicu s pomoćnim terenima, kao i početak izgradnje sportskog centra u Mravincima, čime dodatno ulažemo u sport, rekreaciju i zdrav način života. Osim toga, predviđena su značajna sredstva za rekonstrukciju i izgradnju novih ulica, kako bismo unaprijedili prometnu infrastrukturu i sigurnost u svim dijelovima grada. Radimo i na izradi analize za izgradnju dodatnih parkirališnih mjesta, jer znamo koliko je to važno za svakodnevno funkcioniranje građana. U proračunu su osigurana i sredstva za božićnice i uskrsnice, kao znak brige za naše umirovljenike i socijalno osjetljive skupine.

Proteklu godinu je obilježio i nemili incident na travnjaku NK Solin. Kako Grad na to gleda i koje mjere poduzeti da se ne ponavlja?

Uz incident na travnjaku NK Solin, dodatno nas je potresao i incident u crkvi na Gospinom otoku. Takvi događaji ne smiju se banalizirati, jer narušavaju osjećaj sigurnosti. Svjesni smo da je u posljednje vrijeme primjetan porast maloljetničke delinkvencije, što zahtijeva zajedničku reakciju svih, od obitelji do škola. Upravo zato apeliramo na podizanje svijesti o važnosti odgoja, odgovornog ponašanja i poštivanja zajedničkih vrijednosti.

Projekt 'Grad u tvom mjesnom odboru' približio je gradsku upravu građanima. Koliko su ovakvi izravni susreti utjecali na konkretne odluke i proračunske prioritete? Što se ste tijekom obilazaka čuli od ljudi, koji su njihovi najveći problemi?

Projekt „Grad u tvom mjesnom odboru“ pokazao se kao iznimno učinkovit kanal komunikacije s građanima. Odaziv je iz susreta u susret sve veći, a građani ih prepoznaju kao priliku da izravno iznesu svoje probleme, prijedloge i potrebe. S obzirom na to da je Solin velik grad, bez aktivnog sudjelovanja građana teško je uočiti sve izazove na terenu. Upravo zato ovakvi susreti imaju posebnu vrijednost i zbog toga će se ovaj projekt nastaviti već ovog proljeća. Na susretima građani najčešće ističu komunalna pitanja. Sve primjedbe i sugestije odmah se bilježe te se nastoji na njih reagirati u najkraćem mogućem roku. Cilj je da se sve što su građani istaknuli riješi prije sljedećeg susreta.

U srpnju 2022. godine Grad Solin je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša osigurao nabavu i ugradbu pametnih spremnika za otpad. Međutim, u nekim ulicama podzemni spremnici još nisu podstavljeni. Koji su razlozi za to i kada stanovnici tih ulica mogu očekivati njihovu ugradnju?

Komunalnu uslugu na području Grada Solina trenutno obavlja tvrtka Čistoća Split. Unatoč naporima koji se ulažu u organizaciju sustava, zbog nedostatka radne snage i operativnih izazova, dio građana opravdano nije zadovoljan razinom usluge. Grad Solin aktivno radi na pripremama kako bi naše Komunalno društvo u budućnosti preuzelo obavljanje ove usluge. Time želimo osigurati učinkovitiji i kvalitetniji sustav gospodarenja otpadom, prilagođen potrebama naših građana. Ovaj problem dodatno dobiva na važnosti s obzirom na činjenicu da je odlagalište Karepovac pretrpano i da je pitanje do kada će se na njemu uopće moći odlagati otpad. Upravo zato moramo što prije uspostaviti učinkovit sustav odvajanja otpada na kućnom pragu i smanjiti količine miješanog komunalnog otpada. Konačni cilj je da građani, uz kante za miješani komunalni otpad, dobiju i kante za papir i plastiku, kako bi mogli odvajati otpad na vlastitom pragu, na jednostavan i praktičan način.

Nova željeznička stajališta u Solinu su puštena u promet. Jeste li zadovoljni brojem putnika te je li isto utjecalo na smanjenje prometnih gužvi?

Trenutačno još nemamo službene podatke o broju putnika koji koriste nova željeznička stajališta u Solinu, takvi pokazatelji zahtijevaju određeno vrijeme kako bi se mogli analizirati. Pozdravljam puštanje u promet novih željezničkih stajališta jer pouzdan i redovit željeznički promet predstavlja odličnu alternativu glavnim prometnicama, koje su iz dana u dan sve opterećenije rastućim brojem vozila. Upravo zato u planu je i izgradnja Park & Ride sustava na Širini, koji će omogućiti građanima da ostave svoje automobile i nastave putovanje vlakom. Time želimo potaknuti što veći broj ljudi na korištenje željezničkog prijevoza, smanjiti prometne gužve i doprinijeti održivijem prometnom sustavu.

Početkom godine ste izjavili da je Solin 'rob raznoraznih infrastrukturnih projekata'. U kojoj je mjeri ta situacija sada, na kraj godine, promijenjena?

Razumijem da građani često imaju dojam kako je za sve infrastrukturne radove na području grada zadužen Grad Solin. Međutim, važno je naglasiti da pojedini veliki projekti, poput radova na Širini ili projekta aglomeracije, nisu u nadležnosti Grada niti je Grad njihov investitor. Iako ti radovi nisu pod našom izravnom kontrolom, građani svakodnevno osjećaju njihove posljedice, a naša je odgovornost da budemo njihov glas. Upravo zato kontinuirano vršimo pritisak na nadležne institucije i izvođače kako bi se rokovi poštivali i radovi ubrzali, s ciljem da se negativni utjecaji na svakodnevni život građana svedu na minimum te da Solin ponovno funkcionira u punom kapacitetu, na zadovoljstvo svih naših građana.

Za kraj, poruka građanima?

Iz godine u godinu možemo biti zadovoljni periodom iza nas. Puno gradimo, ulažemo i radimo kako bismo stvorili kvalitetnije uvjete života za sve naše građane. Svjesni smo izazova koji su pred nama, znamo koje su nam prioritetne zadaće i nastavit ćemo realizirati projekte koji su važni za razvoj grada. Prije svega, to se odnosi na prometnu infrastrukturu, osiguravanje dodatnih parkirališnih mjesta, kao i na uređenje dječjih igrališta u svim mjesnim odborima. Istovremeno ćemo nastaviti razvijati programe po kojima je Solin prepoznat, a koji su velikim dijelom usmjereni na djecu i mlade, jer oni su budućnost našega grada. Naravno, ne zaboravljamo ni naše umirovljenike, kojima također želimo osigurati dostojanstvene i kvalitetne uvjete života. Nastavit ćemo zajedno graditi Solin kao grad po mjeri svakog čovjeka.