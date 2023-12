ČUDESNO FINALE Dubrovčani slomili Splićane; osvojili jubilarni 70. trofej u 100 godina dugoj povijesti

Vaterpolisti Jug Adriatic osiguranja osvojili su svoj već 16. Hrvatski kup i to u 28. finalu Dubrovčana u ovom natjecanju. Ujedno, ovime su osvojili jubilarni 70. trofej u točno 100 godina postojanja, međutim način na koji se "odvrtjelo" ovo finale je bilo čudesno.

Ovo zadarsko finale Kupa 2023. podsijeća na finale istog natjecanja, samo u prosincu 2021. u Zagrebu. Isti suparnici, jadranaši i jugaši, te istovjetan nesvakidašnji početak. Nakon prve četvrtine 5:1 za Jadran, početkom druge 6:1, pa 7:2... Tako je to bilo prije dvije godine. Sada su brojke bile u početku u vlas iste, ali su ovog puta Gospari u situaciji egzekutora, prenosi jutarnji.hr.

Nakon prvih osam minuta 5:1, početkom druge dionice 6:1 od toga Amerikanac Hannes Daube čak 4 uz jedan neiskorišteni peterac, pa onda i 7:2 (Cabanas) za Jug AO! Stvarno smo se ozbiljno zamislili, pogledali kalendar, posumnjali u povratak u prošlost. U konačnici, i prije dvije godine je momčad koja je nosila bijele kapice (Jadran tada) uraganskim ritmom ušla u susret, baš kao što sada igrači u bijelim kapicama (Jug AO).

Savršena odigrana obrana

Gospari su odigrali gotovo pa savršenu obranu, agresivnu, ali opet discipliniranu, odlična zona. S druge strane Jadran je napadački bio baš suprotno, "izvan zone". Što god da su pokušali, primarno ne bi doprijeli do vratara Popadića, a ako bi i uspjeli zapucati (rijetko), vratar jugaša bi "skidao" i time lagano samo još više nervoze unosio u redove Splićana. Uostalom, kada relativno rano, sredinom druge četvrtine već malo značajniju minutažu dobije Amerikanac Thomas Gruwell ili kada trener Marelja početkom druge dionice mijenja vratara Marcelića s kojim je počeo, pa čak i nakon što je obranio peterac Daubeu, te uvodi među vratnice Anića, onda znate "koliko je sati".

Jedini koji se počeo ozbiljnije odupirati, prijetiti u redovima jadranaša bio je baš jedan Dubrovčanin - Loren Fatović. On je bio strijelac prvog gola Jadrana, u 5. minuti (4:1), da bi u drugoj četvrtini "vezao" dva gola kojim je Jadran smanjio sa 7:2 na 7:4. No, brzo je s druge strane odgovorio bivši jadranaš, sada u jugaškim redovima, Rino Burić za 8:4. Samo, Loren ne staje...

Samo u trećoj četvrtini Fatović postigao nova 3 gola, ukupno 6 dotad, te je najzaslužniji što je Jadran uhvatio priključak nakon treće četvrtine (9:8). Uz još jedan važan detalj, dvije i pol minute prije kraja ove četvrtine, pri vodstvu jugaša 8:6 prvo Kržić ne pogađa "zicer svih zicera", a sekundu kasnije Lazić ne pogađa prazan gol poradi bloka Harkova.

Splićani izjednačili

Početak zadnje dionice, prva minuta, Jadran se vratio, Splićani su poravnali na 9:9, a strijelac... Da, Loren Fatović. Njegov 7. gol! Nevjerojatno! Loren je igrao sam protiv cijelog Juga i to pakleno opasno i dobro. Slijedilo je 6 minuta grčevitih napada, ali i obrana oba sastava. Minutu do kraja, Dubrovčani su imali igrača više, Žuvela loptu na ruci, 2 metra od gola i... promašuje. Zadnjih 45 sekundi Jadran je izborio dva napada, igrača više 7 sekundi do kraja i Fatovićev šut u zadnjoj sekundi, koji je obranio Popadić. Odosmo u peterce, piše jutarnji.hr.

U njima se svašta događalo pa tako čak i nepojmljivo, da jedan Harkov oba puta promaši cijeli gol. Ali konac, e on je poseban. Gol za pobjedu i trofej dao je Maro Joković. Njemu je ovaj Hrvatski kup inače čak 46. klupski trofej u karijeri, od toga 36. s Jugom. Ukupno čak, s reprezentacijom, 66. trofej/medalja.