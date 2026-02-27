Čudesni prizori sa Čvrsnice: Ovako izgledaju tri metra snijega na Pločnom

Vrh Čvrsnice – Pločno (2.228 m n.v.), najviša točka planine Čvrsnice i jedna od najviših u Hercegovini, zatrpan je s oko tri metra snijega, dok su na pojedinim lokacijama zabilježeni i veći nanosi. Informaciju je objavila meteorološka stranica Hercegovina Meteo uz fotografije koje svjedoče o izuzetno teškim zimskim uvjetima na tom području.

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, najviša meteorološka postaja u Hercegovini trenutačno nije u funkciji. Vjetrovi, niske temperature i obilne snježne padaline doveli su do zaleđivanja i zatrpavanja mjernih instrumenata, čime je onemogućeno redovno prikupljanje i slanje meteoroloških podataka.

Fotografije s vrha prikazuju gotovo potpuno zaleđene antene, stupove i objekte postaje, prekrivene debelim slojevima snijega i leda. Pojedine konstrukcije oblikovane su snažnim vjetrom u impresivne snježne formacije, što jasno pokazuje koliko su uvjeti na toj nadmorskoj visini ekstremni.

Čvrsnica je poznata po surovim zimskim uvjetima, ali količina snijega ove zime znatno otežava boravak i rad na terenu.

Ponovno uspostavljanje rada meteorološke postaje ovisit će o stabilizaciji vremenskih prilika i mogućnosti pristupa vrhu.