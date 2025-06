ČUDESNE PANORAME Posjetili smo najvišu točku najvišeg nebodera u Hrvatskoj: Prepoznajete li svoju zgradu ili kvart?

Kad je prošle godine otvoren, Dalmatia Tower postao je nova razglednica Splita – s impresivnih 135 metara i 27 katova najviši je neboder u Hrvatskoj i čvrsto drži poziciju broj 1 na listi domaćih “divova”. Dizajnirao ga je priznati arhitekt Otto Barić, a struka ga je nagradila dvjema prestižnim međunarodnim priznanjima za najbolju visokogradnju u Europi.

Smješten u poslovnom kompleksu Westgate na ulazu u grad, ovaj stakleni toranj nije samo simbol modernog Splita – u njemu se nalazi i AC Hotel by Marriott, prvi takav u Hrvatskoj. Uz panoramske liftove, suvremene urede i laserske svjetlosne instalacije, Dalmatia Tower doslovno moderno i mediteransko.

Pogled s vrha: Split “na dlanu”

Naša ekipa popela se na sam vrh tornja, do krovne terase s koje puca 360-stupanjski pogled. Pogledali smo prema istoku – pred nama su bile ceste i neboderi Blatina, pa ka zapadu – Marjan i otvoreno more. Ispod nas su se “razlijali” Split 3, Pujanke, Kocunar, Brda, Skalice, Trstenik, Žnjan, Firule… sve do Kaštelanskog zaljeva, trogirskog kraja i Kozjaka, dok se na jugu sjajilo Jadransko plavetnilo.

Rezultat? Spektakularna fotogalerija splitskih kvartova i okolice uhvaćenih iz ptičje perspektive kakvu do sada (vjerojatno) niste vidjeli.

