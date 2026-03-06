Croatia Airlines posebnim letom iz Dubaija vratio 157 hrvatskih državljana

Croatia Airlines organizirao je poseban repatrijacijski let na relaciji Dubai – Zagreb kojim je u Hrvatsku sigurno vraćeno 157 hrvatskih državljana koji su se u izvanrednim okolnostima zatekli na području Bliskog istoka.

Kako su priopćili iz nacionalnog avioprijevoznika, operacija je provedena u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

Iz Croatia Airlinesa ističu kako ova misija još jednom potvrđuje važnu ulogu nacionalnog avioprijevoznika u kriznim situacijama te njegovu odgovornost prema sigurnosti hrvatskih građana u inozemstvu.

U objavi su zahvalili i posadama te zaposlenicima koji su sudjelovali u organizaciji i realizaciji leta, naglasivši da su upravo njihova predanost i profesionalnost omogućili sigurnu provedbu ove operacije.