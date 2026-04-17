Crni četvrtak na splitskom području: Deset nesreća i dvije teške krađe u samo jednom danu

Kaotičan dan na splitskom području

Tijekom protekla 24 sata na području PU splitsko-dalmatinske zabilježene su četiri prijetnje, dvije teške krađe i dvije krađe, izvijestila je PU SD.

U posljednja 24 sata zabilježeno je deset prometnih nesreća, dvije osobe su zadobile teže tjelesne ozljede i pet osoba lakše tjelesne ozljede.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, tijekom jučerašnjeg dana dogodile su se dvije odvojene prometne nesreće koje su izazvale velike probleme u prometu i intervencije hitnih službi.

Prva nesreća dogodila se na jednom od najprometnijih križanja u gradu, gdje je na kolniku bilo ulja i razbijenog stakla, što je dodatno otežalo promet i stvorilo opasne uvjete za vožnju.

U drugom slučaju, u Splitu je zabilježena još jedna nesreća kod Općine, zbog koje su na teren brzo izašle policija i hitna pomoć, a promet se odvijao otežano dok je trajao očevid

